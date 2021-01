Chez Corvette, les dossiers LMDh, GTLM et GT3 sont sur la table !

La nouvelle responsable du programme compétition Corvette, Laura Wontrop Klauser, s’est exprimé pour la première fois depuis sa prise de fonction sur les sujets liés à l’IMSA et General Motors. Et cela concerne le LMDh et le GT3, plateformes que le groupe évalue pour une éventuelle future participation. Le géant de l’automobile est, on le rappelle, impliqué en DPi par le biais de la marque Cadillac et en GTLM avec Corvette Racing.

Laura Wontrop Klauser s’est déclarée prête à superviser toute la participation de GM en IMSA et à d’autres séries, un rôle qu’elle voit comme une approche “partagée” entre les marques. “Lorsque j’ai rejoint le programme Cadillac DPi, j’ai appris à bien connaître l’équipe Corvette”, a-t-elle déclaré à nos confrères de Sportscar365. “Nous avons essayé de trouver des moyens de travailler ensemble pour nous assurer que nous protégions toute la participation de General Motors aux courses de voitures de sport, que nous pouvions communiquer clairement, nous concentrer et travailler ensemble. Maintenant, nous pouvons partager nos ressources, ce qui est formidable. Cela nous permet de passer de programmes séparés à des programmes qui vont devoir apprendre à se soutenir les uns les autres. De ce point de vue, cela rendra tous nos programmes plus forts et, espérons-le, nous donnera une très belle présence au sein de l’IMSA dans son ensemble”.

Dans ce qu’elle a qualifié de “processus pas à pas”, la participation future de GM aux courses de voitures de sport dépendra de l’efficacité de plusieurs programmes. “Cela nous donnera l’occasion d’être vraiment intelligents sur la façon dont nous réalisons nos programmes, sur la façon dont nous envisageons l’avenir et sur ce que nous voulons faire avec les courses de voitures de sport. Il sera bon d’avoir une direction qui a du sens”.

Corvette n’est pas insensible aux sirènes du LMDh

Elle a également confirmé les discussions en cours pour d’éventuels projets LMDh et GT3 dans le cadre des changements de catégories au sein de l’IMSA WeatherTech et des courses de voitures de sport à l’échelle mondiale. “Nous avons exploré toutes les options et elles sont toujours sur la table”, a-t-elle déclaré. “Ce que nous devons comprendre, c’est où nous voulons positionner les marques clés que nous avons dans le domaine des courses, Corvette étant l’une d’entre elles. La course est dans l’ADN de Corvette. Il est certain que nous devons avoir des Corvette sur la grille de départ quelque part. Nous sommes encore en train de finaliser les détails de ce que nous voulons. Nous espérons pouvoir commencer à faire des annonces dans ce domaine bientôt, mais je peux vous garantir qu’il y a eu beaucoup de travail.

J’ai pris une journée de congé le jour de Noël – mais c’est tout – pour travailler sur des questions de vision et pour déterminer où nous allons aller dans les trois ou quatre prochaines années. Le fait que le LMDh soit un effort conjoint entre l’ACO et l’IMSA le rend très attrayant. Nous avons toujours voulu retourner aux 24 Heures du Mans dans la catégorie reine car nous avons des affaires à régler là-bas. Mais pour obtenir des programmes comme celui-là par le biais de GM, vous devez d’abord trouver ce que vous voulez faire, puis obtenir l’aval du Board qui doit ensuite trouver des moyens de financer tout cela. Il y a beaucoup de choses qui se passent chez GM et nous devons décider comment nous allons nous intégrer et quels sont les programmes qui ont un sens sur le plan financier”.

Le GT3 est aussi en discussion…

Une Corvette en spécification GT3, pour laquelle Pratt & Miller mène des études de faisabilité depuis le milieu de l’année dernière, pourrait donner lieu à un programme client. “La FIA a clairement indiqué que c’est ce qu’elle aimerait que les constructeurs fassent”, a déclaré Laura Wontrop Klauser Klauser. “Si vous lisez les règlements, vous devez construire un grand nombre de châssis (20) au cours des deux premières années.” Cette règle a été ajoutée à la suite de la fin du programme Cadillac ATS-V.R dans le cadre du Pirelli World Challenge, une GT3 que GM n’a pas mise à disposition des clients. “Je pense que le message est reçu haut et fort de notre part”, a-t-elle ajouté à propos de l’exigence de vente aux clients.

Le programme GTLM en IMSA demeure intéressant !

La nouvelle responsable du programme compétition a aussi déclaré que le programme GTLM de Corvette Racing est toujours viable pour GM malgré une grille réduite cette année qui ne verra que trois inscriptions en saison complète, dont deux pour les C8.R. En effet, BMW a décidé de ne participer qu’aux épreuves de la Michelin Endurance Cup avec ses BMW M8 GTE engagées via Team RLL.

“Nous aimerions vraiment avoir autant de concurrents que possible avec nous ; c’est un fait acquis. Mais la bonne nouvelle est que, même si nous avons moins de voitures, nous continuons à apprendre. Le programme a un sens pour nous. Les fans auront Corvette contre Corvette au fur et à mesure de l’année, mais nous sommes optimistes quant à la façon dont l’IMSA va gérer cela à l’avenir. Les constructeurs sont également impliqués dans cette prise de décision. L’IMSA a été très ouverte et transparente avec nous, ce que nous apprécions vraiment. Je pense qu’ensemble, nous allons trouver ce qui a du sens pour les années à venir en ce qui concerne les catégories GT. C’est un tournant décisif, avec toutes les opportunités intéressantes qui vont se présenter. Je suis très enthousiaste quant au rôle que nous allons jouer et à la manière dont tout cela va se dérouler. J’ai hâte que nous prenions des décisions fermes, que nous puissions commencer à parler et à faire des annonces, car je pense que tout le monde sera ravi de voir à quel point le sport automobile est important pour GM .”