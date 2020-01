Glickenhaus reste pleinement concentré sur son prototype Le Mans Hypercar

Glickenhaus fait partie des quatre constructeurs avec Peugeot-Rebellion, Toyota et Aston Martin à avoir manifesté son intérêt pour la nouvelle catégorie Le Mans Hypercar qui doit entrer en application dès la rentrée prochaine. Trois des quatre doivent être prêts dès la saison WEC 2020/2021.

Le constructeur américain Glickenaus s’est déclaré ravi de l’arrivée des LMDh. « Nous sommes ravis de voir que l’ACO/WEC et l’IMSA ont débuté une convergence et que notre Glickenhaus 007 Le Mans Hypercar pourra rouler face aux LMDh de l’IMSA autour du monde », a déclaré Glickenhaus. « Nous félicitons Pierre Fillon et Jim France d’avoir pu mettre tout cela ensemble. Dans un monde fou comme l’est le monde actuel, cela était absolument nécessaire. Nous nous engageons pleinement en Le Mans Hypercar et nous sommes heureux que la voiture que nous construisons soit éligible à concourir pour les cinq prochaines années. »

James Glickenhaus espère bien séduire des équipes privées pour faire rouler des 007 : « Nous nous engageons à offrir à d’autres équipes la possibilité d’acheter une de nos Le Mans Hypercar à un prix très raisonnable avec un coût de fonctionnement très bas et des pièces de rechange. »

La marque américaine a tenu à préciser que le prix demandé serait bien plus bas que ce qui a été annoncé dans la presse. Selon le constructeur, le prix du modèle routier devrait être sensiblement le même que le modèle de course, à savoir 2 M$. En fonction des règlements, l’objectif est de proposer une version compétition équipée d’un système hybride pour rouler aux Etats-Unis.

Glickenhaus exposera en juin prochain sa dernière hypercar de route aux 24 Heures ainsi que le modèle qui aura disputé quelques semaines plus tôt les 24 Heures du Nürburgring. Un modèle de la future Le Mans Hypercar sera lui aussi exposé au public sarthois.