Glickenhaus Racing constitue ses équipages

Glickenhaus Racing affiche complet pour ses débuts en Championnat du Monde d’Endurance de la FIA. Après Ryan Briscoe et Gustavo Menezes, le constructeur américain a officialisé le reste de ses équipages.

Pipo Derani, Olivier Pla, Franck Mailleux, Romain Dumas et Richard Westbrook rouleront sur les deux 007 LMH.

Luca Ciancetti, Chef d’équipe de Podium Advanced Technologies : « Nous voulions une équipe de pilotes rapides et expérimentés. Nous les avons sélectionnés en raison de la valeur qu’ils apportent à notre programme. Nous sommes très enthousiastes et savons que nous allons performer au plus haut niveau. Ces gars ont montré un grand engagement envers notre programme et ils ont tous hâte de piloter notre Glickenhaus 007 LMH. »

Jim Glickenhaus, fondateur de Scuderia Cameron Glickenhaus : « Je rêve de disputer les 24 Heures du Mans depuis l’âge de 11 ans. Nous sommes fiers de chaque pilote qui rejoint notre équipe. Nous sommes David contre Goliath et notre histoire montre que nous boxons bien au-dessus de notre catégorie. Nous courrons pour gagner et nous apprécions les aventures. »

Jesse Glickenhaus, Directeur général de Scuderia Cameron Glickenhaus :« Nous nous sommes fixé l’objectif audacieux de construire une voiture et une équipe pour viser la première place du classement général aux 24 Heures du Mans et en FIA WEC. Nous sommes fiers que tous ces pilotes rejoignent notre équipe car ils la construisent tous. Chacun peut se montrer rapide, sous la pluie, de jour comme de nuit. De plus, chacun est à la fois humble face au défi qui nous attend. »