Glickenhaus, la grosse cote de l’année ?

En mai 2012, James Glickenhaus déclarait à Endurance-Info vouloir amener un prototype hybride aux 24 Heures du Mans. Beaucoup ont pris le financier, réalisateur, producteur et scénariste pour un illuminé juste bon à faire des films. C’était mal connaître celui qui amenait à cette époque son prototype sur la Nordschleife.

Même plusieurs années après, quand James Glickenhaus a annoncé son désir de venir en Hypercar aux 24 Heures du Mans, il a été souvent oublié dans les médias, voire même boudé. Si vous preniez le constructeur américain pour un mythomane, vous avez tout faux. Il a fallu du temps pour que la Scuderia Cameron Glickenhaus soit prise au sérieux.

Il y a d’abord eu Podium Advanced Technologies qui a mis en chantier la 007 LMH pour le Championnat du Monde d’Endurance de la FIA, la présence de Pipo pour le moteur V8 bi-turbo, l’arrivée de Joest Racing et Sauber dans l’échiquier. Rajoutez à cela sept pilotes dignes d’une superproduction hollywoodienne et vous avez un programme qui tient la route.

Est-ce qu’il faut prendre la Scuderia Cameron Glickenhaus au sérieux ? La réponse est oui. Est-ce que la Scuderia Cameron Glickenhaus aura les faveurs du public ? On peut déjà vous répondre que oui. Le passionné a toujours aimé le David contre Goliath. De plus, James Glickenhaus est un très bon communiquant. Il répond lui-même sur les réseaux sociaux, il n’hésite pas à montrer l’avancée du programme. Vous pouvez lui envoyer un mail à n’importe quelle heure, vous avez une réponse quasi instantanément. Pour nous médias, c’est très appréciable et d’autres feraient bien d’en prendre de la graine. Est-ce que la Scuderia Cameron Glickenhaus va gagner ? La piste rendra son verdict.

La présentation des pilotes rajoute de la crédibilité au projet : Romain Dumas, Olivier Pla, Franck Mailleux, Richard Westbrook, Pipo Derani, Gustavo Menezes, Ryan Briscoe. Sept pilotes pour six places. Deux des pilotes (Pla, Derani) ont un programme à plein temps en IMSA et le meeting de Long Beach tombe en même temps que le WEC à Fuji. Il y aura aussi les 24 Heures du Nürburgring, où doit rouler Franck Mailleux, en même temps que la Journée Test des 24 Heures du Mans. On est prévoyant chez Glickenhaus.

Questionné hier par Endurance-Info sur les sept et non six pilotes, James Glickenhaus a eu une réponse très musicale : “comme Greatful Dead l’a dit, trop est juste assez’. Du Glickenhaus dans le texte. A eux sept, les pilotes comptent pas moins de 65 Le Mans. Tous ont leur légitimité dans le programme.

Franck Mailleux est le pilote de la première heure chez Glickenhaus via le programme VLN. Le Rennais connaît parfaitement la structure, sans oublier une belle connaissance de l’Endurance.

Les trois pilotes qui connaissent déjà le LMP1 sont Romain Dumas, Olivier Pla et Gustavo Menezes. A 43 ans, Romain Dumas a montré l’an dernier au Mans chez Rebellion Racing que son truc à lui, c’est le proto. Ceux qui le pensaient rouillé en ont pris pour leur grade. Six ans après la blague Nissan, Olivier Pla fait son retour dans la catégorie reine et il faudra compter sur lui pour aller au charbon vu sa pointe de vitesse. Quant à Gustavo Menezes, il a montré de belles choses chez Rebellion Racing.

Ryan Briscoe, Richard Westbrook et Pipo Derani ont l’expérience du prototype, principalement aux Etats-Unis en IMSA.

Le programme Hypercar de la Scuderia Cameron Glickenhaus est sur de bons rails. La piste sera le prochain rendez-vous. C’est bon maintenant, vous prenez James Glickenhaus au sérieux ?