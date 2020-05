Giuseppe Risi : “Le monde est devenu un peu fou en mars dernier”

Avec 16 participations aux 24 Heures du Mans, Risi Competizione fait partie des équipes fidèles à la classique mancelle. L’absence des Ford et Corvette laisse donc une seule équipe américaine en découdre dans la classe GTE-Pro. Avec son trio français composé d’Olivier Pla, Jules Gounon et Sébastien Bourdais, l’équipage de la Ferrari 488 GTE #62 a de quoi bien figurer et faire oublier la 11e place de 2019. L’écurie basée à Houston compte trois victoires et sept podiums en terre sarthoise.

« Nous avons été heureux de recevoir à nouveau l’entrée au Mans cette année, car vous ne pouvez jamais tenir cela comme acquis », a déclaré Giuseppe Risi, patron de l’équipe. « Le monde est devenu un peu fou en mars dernier, alors nous nous sommes simplement assis en attendant de voir ce qui allait se passer. Le Mans est une course très importante dans le monde et la plus importante au niveau des voitures de sport. Nous avons l’intention de participer comme prévu. »

Voir un trio de pilotes français sur une Ferrari américaine peut surprendre mais Giuseppe Risi n’est pas peu fier de faire le déplacement avec Olivier Pla, Jules Gounon et Sébastien Bourdais : « Notre sélection de pilotes français peut paraître un peu inattendue pour mon team Risi, mais ce sont tous des pilotes talentueux qui ont fait leurs preuves au Mans et ailleurs. Olivier Pla et Sébastien Bourdais ont roulé contre notre équipe par le passé durant quelques années. Ils ont tous deux une forte histoire au Mans et une grande connaissance du circuit. Olivier est un pilote solide et fin stratège. Le Mans est la ville natale de Sébastien. Il connaît très bien la piste et il a connu le succès avec les équipes dans le passé. Jules a fait du bon travail l’an dernier pour nous, il a donc été invité à revenir rouler pour nous avec ses compatriotes français. Le Mans est toujours une course très spéciale pour notre équipe et cette année ne fait pas exception. »

A 38 ans, Olivier Pla reste une valeur sûre des courses d’endurance. Avec ses 12 participations aux 24 Heures du Mans, le Toulousain sera à coup sûr l’un des hommes à surveiller dans la classe GTE-Pro Né au Mans, Sébastien Bourdais est l’enfant du pays. Le local de l’étape est lui aussi une solide recrue pour aller chercher la victoire. Quant à Jules Gounon, il trouve-là l’occasion de poursuivre sur sa lancée de 2019 avec une deuxième participation d’affilée. L’Ardéchois compte déjà un succès majeur en 2020 aux 12 Heures de Bathurst.

Rappelons que la classe GTE-Pro compte sept autos avec trois Ferrari, deux Porsche et deux Aston Martin.