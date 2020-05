Gérard Neveu : “Plus qu’un jeu, c’est une course !”

Si les 24 Heures du Mans 2020 n’auront pas lieu les 13 et 14 juin, les fans auront tout de même quelque chose à se mettre sous la dent ce même week-end avec les 24 Heures du Mans Virtuelles.

L’ACO et le WEC connaissent déjà le monde du ‘sim racing’ grâce au championnat Le Mans Esports Series. Dans le cas des 24 Heures du Mans Virtuelles, on parle bien d’une course totalement indépendante.

“C’est un format particulier sur une date connue pour gommer l’amertume de ne pas avoir de course à la mi-juin“, nous a déclaré Gérard Neveu, directeur général du WEC. “La nature a horreur du vide. Ces 24 Heures du Mans Virtuelles seront uniques.”

L’un des points positifs de l’événement est que les équipages regrouperont des gamers et des pilotes réels. “L’idée est clairement de réunir les deux mondes”, poursuit Gérard Neveu. “Dans une compétition virtuelle, les joueurs sont plus affûtés que les pilotes et dans la réalité les pilotes prennent le dessus.”

Il n’était pas possible de voir des pilotes de Formule 1 cette année au départ des 24 Heures du Mans pour cause de GP du Canada. Avec les 24 Heures du Mans Virtuelles, tout est possible et on ne serait pas étonné de voir quelques grands noms du paddock F1 venir se frotter aux pilotes d’endurance. On sait que Charles Leclerc et Lando Norris font partie des joueurs assidus.

“Tout est fait pour rendre l’événement le plus attractif possible”, souligne Gérard Neveu. Les équipes devront se conformer à un règlement sportif avec une direction de course qui officiera.

Il n’est pas exclu de voir des pilotes qui sont coéquipiers dans la réalité être l’un contre l’autre virtuellement. La base des LMP2 sera l’ORECA 07. Les quatre GTE disponibles seront celles qu’on connaît : Porsche 911 RSR, Ferrari 488 GTE, Aston Martin Vantage GTE, Chevrolet Corvette C7.R.

L’ACO et le WEC mettent les petits plats dans les grands avec un studio installé au Studio Gabriel à Paris. La couverture télévisée sera assurée, tout comme une diffusion sur différents canaux, à savoir les réseaux sociaux, Twitch et YouTube. Martin Haven, John Hindaugh et Allan McNish seront sur le pont pour animer le double tour d’horloge virtuel. On peut même imaginer un concert durant l’épreuve pour coller encore un peu plus à la réalité du meeting réel.

La grille sera connue sous une dizaine de jours mais les organisateurs soulignent que les premiers retours ont sont positifs. La mise sur pied de l’événement a été décidée dans la foulée du report de l’épreuve.

Et si un pilote tentait de remporter les 24 Heures du Mans à deux reprises la même année ? “On s’aperçoit que des pilotes sont vraiment très bons en esport”, confie Gérard Neveu. “Plus qu’un jeu, c’est une course avec l’idée de gagner les 24 Heures du Mans Virtuelles. Je me suis laissé dire que des pilotes aimeraient bien remporter les deux la même année…”