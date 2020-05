Gagnez deux encyclopédies des 24H du Mans 1923/2010

Plus de 1500 pages et 4000 photos ! L’encyclopédie des 24 Heures du Mans est un must à avoir dans sa bibliothèque.

Editée en 2010 par Le Mans Racing, les trois tomes retracent l’histoire des 24 Heures du Mans avec un tas de photos inédites. Il aura fallu plus d’un an à Jean-Marc Teissedre, Alain Bienvenu et Christian Moity pour amasser des milliers des documents. Tout y est, rien ne manque !

Ce pavé de plus de 10 kg a été édité à seulement 3000 exemplaires. Vif-Argent, l’agence de communication éditrice de l’ouvrage, vous offre la possibilité de gagner deux encyclopédies des 24 Heures du Mans 1923/2010 d’une valeur de 300 euros.

Pour cela, il vous faut être titulaire d’un pack Abonnés Endurance-Info (Bronze, Silver, Gold) et répondre à ces trois questions (une par ouvrage) :

1 – Qui était le secrétaire général de l’ACO de 1906 à 1941 ?

2 – Qui était directeur de course des 24H du Mans 1960 ?

3 – Quelle était la date des essais préliminaires des 24H du Mans 1993 ?

Envoyez vos réponses avant le dimanche 24 mai 2020 23h à : webmaster@endurance-info.com avec vos coordonnées (nom, prénom, adresse, mail)

Un tirage au sort sera effectué parmi les bonnes réponses.

Avec le centenaire des 24 Heures du Mans en 2023, on espère maintenant qu’un tome 4 viendra compléter cette encyclopédie unique.