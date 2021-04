Gabriel Aubry (PR1 Motorsports) : “Un environnement qui m’est familier”

Entre deux courses américaines, Gabriel Aubry roule en WEC pour préparer les 24 Heures du Mans. Promu il y a peu pilote de réserve Alpine Endurance Team, le natif de Saint-Germain-en-Laye dispute les 6 Heures de Spa-Francorchamps pour le compte de PR1 Motorsports en compagnie de Patrick Kelly et Simon Trummer.

Pour le Français qui a roulé pour Tech 1 Racing en Formule Renault Eurocup 2.0, c’est en quelque sorte un retour à la maison puisque l’engagement de PR1 Motorsports est soutenu par la structure de Sarah et Simon Abadie. Une semaine avant le meeting belge, Gabriel Aubry roulait pour Panis Racing en European Le Mans Series à Barcelone en remplacement de James Allen, positif à la COVID-19.

Vous êtes en quelque sorte comme chez vous dans l’équipe ?

“L’environnement de l’équipe m’est familier. Finalement, je roule en LMP2 deux week-ends consécutifs pour l’équipe dans la même auto. Je retrouve des personnes avec lesquelles j’ai travaillé du temps de la monoplace. L’ambiance dans le team est parfaite.”

Compte tenu de votre expérience aux Etats-Unis, c’est vous qui avez fait le lien entre Patrick Kelly et Panis Racing ?

“Pas vraiment ! Le lien est venu par Anthony Megevand qui gère la compétition-client chez ORECA. Je roule aux Etats-Unis, il était là-bas et les discussions ont débuté avec Patrick. Cela me permet aussi de retrouver Simon (Trummer) avec qui je roulais l’année passée chez Algarve Pro Racing en ELMS. Je suis confiant sur le potentiel de l’équipe et de l’équipage. Il y a vraiment de quoi bien faire les choses.”

On sent que Patrick Kelly est déjà bien dans le coup pour un novice en Europe. C’est aussi votre avis ?

“Patrick doit encore s’adapter aux tracés européens. Sa marge de progression est encore importante sachant qu’il remplit parfaitement son rôle de pilote “Am”. Découvrir le circuit de Spa-Francorchamps n’est pas un exercice facile, mais il s’en sort parfaitement. Le nombre de sorties au Prologue a montré qu’il fallait faire très attention.”

Quel est votre retour sur le kit Le Mans à faible appui ici à Spa ?

“Le kit Le Mans rend les virages compliqués. La balance aéro de la voiture est différente. Les changements apportés l’hiver dernier en LMP2 pour ralentir les autos montrent que les chronos restent bons. Pour résumer, nous avons perdu une grosse seconde.”

Et les pneumatiques ?

“Pour ma part, je suis relativement satisfait des pneumatiques. Certes, les Goodyear sont différents des Michelin. On a un pneu qui ressemble à celui que nous avions en WEC en 2018. Il est plutôt sûr et le package est le même pour tout le monde.”

Portimão sera au programme avant Le Mans ?

“PR1 Motorsports dispute Spa et Le Mans. Cette manche WEC est parfaite dans le planning vu le calendrier IMSA qui est calme depuis Sebring. C’est assez marrant pour moi de me battre contre PR1 Motorsports en IMSA et de rouler pour eux ici en WEC. A Sebring, les deux tentes étaient face à face.”