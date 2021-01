Gabriel Aubry : “L’IMSA est le championnat où je voulais être à plein temps”

En ce début d’année, Gabriel Aubry a sécurisé un programme pour 2021 et cela passera par une présence en IMSA WeatherTech SportsCar Championship chez Tower Motorsport, la structure de John Farano.

Le pilote Jackie Chan DC Racing sur la saison WEC 2019/2020 pilotera une Oreca 07 en compagnie de John Farano sur l’intégralité de la saison IMSA dont le coup d’envoi sera donné à la fin du mois aux 24 Heures de Daytona.

Le jeune pilote, âgé de 22 ans, entame sa troisième saison dans le championnat américain même si c’était jusqu’à maintenant sur un programme partiel en LMP2 ou DPi.

“L’IMSA est le championnat où je voulais être à plein temps”, a déclaré Gabriel Aubry à Endurance-Info. “J’y roule depuis trois ans et c’est à chaque fois un vrai plaisir. J’aime les circuits, les courses et l’ambiance américaine, même si dernièrement cette ambiance est plombée par la pandémie avec l’absence de spectateurs. Le deal avec Tower Motorsport s’est finalisé rapidement. Comme je l’ai précisé précédemment, je voulais rouler en IMSA car je pense que c’est le championnat où il faut être en 2021 et 2022 dans l’attente du LMDh.”

Si la catégorie LMP2 a été plutôt moribonde ces dernières années, il faut s’attendre à un regain d’intérêt. Dix LMP2 sont déjà inscrites à Daytona, soit plus que de DPi.

“Beaucoup de pilotes veulent rouler en IMSA pour préparer le LMDh”, poursuit le natif de St Germain-en-Laye. “Tout le monde tente sa chance en venant d’horizons divers, ce qui laisse peu de place aux jeunes mais ce n’est pas pour ça que nous n’allons pas nous défendre. Le nombre de LMP2 au départ donne de la crédibilité à la catégorie. De plus, l’Oreca 07 est tellement facile et efficace.”

Comme l’année passée, Tower Motorsport s’appuiera sur Starworks Motorsport, l’équipe de Peter Baron basée près de Newport Beach en Floride. L’écurie aura une connotation française en plus de la présence de Gabriel Aubry dans l’équipage. Matthieu Leroy, qu’on a vu avec succès chez Tequila Patron ESM, sera l’ingénieur en charge du programme et on retrouvera dans l’équipe deux mécaniciens français.

La première rencontre entre Gabriel Aubry et John Farano remonte à 2018 : “En 2018, j’ai roulé en ELMS chez IDEC Sport en remplacement de Paul Lafargue. J’avais discuté avec John qui m’avait demandé de venir faire du coaching car il venait juste de prendre possession d’une LMP2. Le courant était de suite bien passé entre nous.”

Sans programme européen actuellement, Gabriel Aubry cherche en parallèle un baquet en European Le Mans Series. En plus de l’IMSA, l’objectif reste une troisième participation consécutive aux 24 Heures du Mans dans la catégorie LMP2.