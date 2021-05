Fuji : Baguette/Tsukakoshi (Honda/Astemo Real Racing) s’imposent

La Golden Week de Fuji a vu la victoire de Bertrand Baguette et Koudai Tsukakoshi en SUPER GT. Le tandem de la Honda NSX GT/Astemo Real Racing s’est imposée sur la course d’un format de 500 km. La Toyota GR Supra GT/LM Corsa de Hiroki Yoshimoto et Shunsuke Kohno a raflé la mise en GT300.

Une fois de plus, le SUPER GT a montré que la série japonaise était l’une des intéressantes au monde avec une multitude de dépassements et des faits de course.

Bertrand Baguette, qui compte dorénavant 4 victoires en GT500, et Koudai Tsukakoshi, qui en compte une de plus, ont construit leur succès lors d’un premier ravitaillement parfaitement maîtrisé tout juste avant la sortie d’un full course yellow.

Ritomo Miyata (Toyota GR Supra/WedsSport) n’a pas profité longtemps de sa pole en pointant au 6e rang à l’issue du premier tour. Le plus prompt était Nirei Fukuzumi sur la Honda NSX-GT/ARTA.

Dès le 3e tour, Ronnie Quintarelli se voyait contraint de stopper sa Nissan GT-R/NISMO en bord de piste (début d’incendie).

Après une trentaine de tours, la Honda NSX-GT/Astemo Racing de Bertrand Baguette comptait quelques secondes d’avance sur la concurrence. La Honda/ARTA perdait des plumes dans un dépassement sous drapeau jaune (drive through). La fin de course était fatale à Sho Tsuboi sur la Toyota GR Supra/au TOM’S qui s’arrêtait en bord de piste.

Alors leader, Koudai Tsukakoshi voyait remonter sur lui Kenta Yamashita (Toyota/ENEOS Rookie) et Ryo Hirakawa (Toyota/KeePer TOM’S), mais les deux GR Supra resteront derrière la Honda rouge. Yamashita/Oshima ont terminé à 0.831s et Hirakawa/Sakaguchi à 1.117s.

En GT300, la victoire est revenue à la Toyota GR Supra GT/LM Corsa de Yoshimoto/Kohno avec 0.712s d’avance sur la Subaru BRZ/R&D Sport de Takuto Iguchi et Hideki Yamauchi. Shinichi Takagi et Ren Sato complètent le podium sur la Honda NSX GT3/ARTA.

On trouve six marques différentes dans le top 6 avec Mercedes (Leon Racing), Nissan (Gainer) et Lamborghini (JLOC) de la 4e à la 6e place.

