Frikadelli Racing Team va rouler en mémoire de Sabine Schmitz

Le décès brutal de Sabine Schmitz a laissé des traces chez Frikadelli Racing Team. Cependant, l’équipe allemande a tenu à disputer le premier rendez-vous Nürburgring Endurance Series avec trois Porsche comme c’était prévu initialement.

L’équipe allemande va rouler en mémoire de Sabine Schmitz, comme l’explique Klaus Abbelen, patron de l’équipe : “Bien sûr, nous sommes tous pleinement avec Sabine. Cependant, elle n’aurait pas voulu que nous restions loin du Nürburgring ce week-end. C’est pourquoi j’ai décidé de faire l’opération.”

Ce week-end, la devise de Frikadelli Racing Team sera “nous roulons pour Sabine.”

Earl Bamber et Matt Campbell rouleront sur la Porsche 911 GT3 R #30. La #31 sera confiée à Patrick Pilet et Maxime Martin. On retrouvera ‘Jules’ et Hendrik van Danwitz sur une Porsche Cayman GT4 Clubsport MR.