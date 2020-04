Frédéric Sausset : “Avoir la sagesse de se retirer pour mieux rebondir”

Quatre ans après avoir participé aux 24 Heures du Mans, Frédéric Sausset se réjouissait de se retrouver une nouvelle fois sur la grille de départ de la plus grande course d’endurance au monde, cette fois en tant que team manager. SRT41 devait occuper le Garage 56 en septembre prochain mais la crise actuelle a eu raison du projet de voir trois pilotes issus du handicap au départ des 24 Heures du Mans, du moins pour cette année.

Nigel Bailly, Snoussi Ben Moussa et Takuma Aoki devront patienter pour faire leurs débuts aux 24 Heures du Mans.

“Renoncer pour cette année est la décision la plus sage”, a déclaré Frédéric Sausset à Endurance-Info. “La situation actuelle entraîne pas mal de conséquences qu’on ne peut pas toutes maîtriser. Il y a également le manque de préparation évident. D’un point de vue plus personnel, il y a le côté éthique par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Une telle aventure repose essentiellement sur la communication et prendre part à une course automobile dans la foulée de ce qu’on vit actuellement me gêne. Cependant, on ne tourne pas la page du projet.”

Avec ce projet, SRT41 compte bien communiquer au plus grand nombre autour du handicap mais à ce jour, personne ne sait si les grands événements sportifs pourront accueillir du public. Frédéric Sausset a donc fait la demande à l’ACO de pouvoir intégrer le Garage 56 en juin 2021.

“Le projet SRT41 est juste reporté”, tient à préciser Frédéric Sausset. “J’espère que la situation que nous vivons actuellement sera loin derrière nous, que nous pourrons prendre part à deux manches European Le Mans Series en amont comme c’était prévu initialement. Nous tenons à faire les choses dans les meilleures conditions possibles. Une demande a été faite à l’ACO pour 2021 et je suis confiant sur le fait qu’elle puisse aboutir.”

Tout était prêt pour rouler au Mans, aussi bien l’ORECA 07 que les pilotes qui sont déjà passés sur le simulateur obligatoire à tout débutant.

“A un moment, il vaut mieux avoir la sagesse de se retirer pour mieux rebondir”, souligne Frédéric Sausset, à l’initiative du projet SRT41. “Cette pause va nous laisser plus de temps pour aller chercher de nouveaux partenaires dès que ce sera possible. On tient à redonner la même cohérence au projet. Il n’est pas question que ce soit un projet bâclé. Le gros point positif est que les pilotes sont parfaitement à l’aise dans l’auto. Ils sont bien préparés, bien mieux que je ne l’étais en 2016. J’ai appelé personnellement tous les partenaires pour leur expliquer ce report et tout le monde approuve la décision. C’est positif d’avoir le soutien des partenaires qui continuent de croire à cette aventure. C’est la plus grosse décision que j’ai eu à prendre depuis que je suis en sport automobile en 2015. L’envie des partenaires est intacte, ce qui pour moi est primordial.”