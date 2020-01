Frédéric Ducastel (IDEC Sport) : “Faire un bon résultat au Mans nous tient à cœur”

En 2020, IDEC Sport aura clairement l’étiquette de team à compter parmi les favoris pour le titre European Le Mans Series. L’objectif sera de conserver la couronne, mais aussi de briller aux 24 Heures du Mans. L’écurie francilienne va aussi s’attaquer à la catégorie LMP3, sans oublier une possible arrivée aux Etats-Unis. A l’aube d’une saison qui s’annonce aussi belle qu’intense, Frédéric Ducastel, team principal, a fait le point avec nous sur le programme 2020.

“Le programme a mis un peu de temps à se finaliser”, nous a déclaré Fred Ducastel. “Il a fallu prendre en compte le budget du programme avant de décider.”

ELMS 2019 Portimao

2020 passera donc par la présence d’une ORECA 07 en ELMS pour Paul Lafargue et Paul-Loup Chatin, soit le même tandem champion 2019. En revanche, Memo Rojas ne sera plus de l’aventure, remplacé par Richard Bradley. “On adore Memo”, précise le team principal. “C’était un bonheur de l’avoir comme pilote dans l’équipe. Nous débutons une nouvelle collaboration avec Richard qui connaît bien la voiture et le championnat.”

ELMS 2019 Portimao

Contrairement aux années passées, IDEC Sport ne fera pas rouler une 2e LMP2, mais bien une LMP3 qui sera une Ligier JS P320 : “L’équipage de la LMP3 n’est pas encore finalisé même si Patrice Lafargue et William Cavailhes seront présents. Le troisième pilote pourrait être un autre gentleman ou un jeune.” Rappelons que Patrice Lafargue a disputé Road to Le Mans 2019 sur une Ligier JS P3 alignée par United Autosports.

Il n’est pas exclu de voir IDEC Sport avec deux LMP2, si le Comité de Sélection retient les deux autos, aux 24 Heures du Mans 2020. Le deuxième châssis serait alors une ORECA 07 et non plus une Ligier JS P217 comme par le passé.

En 2020, IDEC Sport poursuit sa relation avec Michelin comme partenaire pneumatique : “On a débuté avec eux et on va refermer le chapitre de leur présence en LMP2 avec eux.”

ELMS 2019 Portimao

Si l’European Le Mans Series fait partie des objectifs, les 24 Heures du Mans figurent aussi sur les tablettes de IDEC Sport : “Garder le titre ELMS est bien entendu l’un des objectifs, mais faire un bon résultat aux 24 Heures du Mans est aussi quelque chose qui nous tient à cœur. Notre 5e place l’année passée n’était pas ridicule, mais on veut, au minimum, monter sur le podium.”

La piste WEC a été à l’étude, mais à l’heure actuelle, c’est le statu quo : “Nous restons à l’écoute de ce qui se passe en WEC et surtout de ce qui va se passer avec la baisse de puissance des autos. Actuellement, les LMP2 vont très vite pour les gentlemen, certainement trop vite. Ils ont le niveau de pilotage requis, mais la compétitivité de la catégorie fait qu’il faut être encore meilleur. Les pilotes Bronze roulent pour le plaisir, ils paient pour cela et, sans eux, il n’y a pas de programme.”

ELMS 2019 Spa

Comme d’autres équipes européennes, IDEC Sport regarde ce qui peut être mis en place aux Etats-Unis en IMSA où chaque équipage doit avoir un pilote Bronze : “On regarde avec intérêt l’IMSA car le concept d’avoir un Bronze nous plaît. Il n’est pas exclu que nous fassions une pige ou deux dès cette année afin de se jauger. Est-ce que ce sera directement avec notre structure dans un premier temps, je ne sais pas. Si nous y allons, ce sera plutôt en deuxième partie de saison. La catégorie LMP2 est très attractive pour les gentlemen aux Etats-Unis.”

Fred Ducastel verrait lui aussi d’un bon oeil l’obligation d’avoir un Bronze dans chaque équipage en ELMS : “Avoir un Bronze serait une bonne chose ou, au moins, une vraie coupe Am. Tout ce qui peut permettre aux Bronze d’avoir de l’importance ne serait que bénéfique.”

En 2020, IDEC Sport pourra s’appuyer sur la même équipe en interne avec d’un côté Nicolas Minassian, de l’autre Fred Ducastel : “L’équipe s’est stabilisée et l’harmonie fonctionne de mieux en mieux. On sait qu’on sera attendu au tournant cette saison après le titre. Nous aurons face à nous des équipes très affûtées.”

Le programme GT avec une Mercedes-AMG GT3 Evo va lui aussi se poursuivre en Creventic même si IDEC Sport ne pourra pas disputer une saison complète En effet, les meetings de Monza, Portimão et Barcelone tombent en même temps que le programme principal.