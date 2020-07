Fred Mako (part 2) : “Si tu ne fais pas les démarches, personne ne les fera pour toi”

Après le karting et un bref passage en monoplace (part 1), Fred Mako passe en GT. Là encore, les rencontres ont été importantes pour le pilote officiel Porsche. Deuxième partie de l'entretien avec Fred Mako :

Comment en êtes-vous arrivé à rouler en GT ?

"Dès le début des années 2000, je vais à Magny-Cours pour le FIA GT afin de voir et rencontrer des gens. Je n'avais rien de concret et les portes ne se sont pas ouvertes. Malgré cela, j'ai eu la chance de faire de belles rencontres. Une des personnes qui a cru en moi est Fred Dedours. Fred roulait en monoplace et il voulait passer en Coupe de France GT en 2001. Je n'avais quasiment pas de budget sachant que le plus gros budget que j'ai amené dans toute ma carrière a été 50 000 euros. Je pars avec Fred qui connaissait Michel Nourry....