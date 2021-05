François Grimm (Boutsen Ginion Racing) : “Apprendre en me faisant plaisir”

Gentleman driver suisse, François Grimm fait ses débuts en International GT Open cette saison. On le retrouve sur une Lamborghini Gallardo R-EX alignée par Boutsen Ginion Racing. Malheureusement, l’ouverture du championnat au Paul Ricard s’est soldée par une grosse sortie de piste en course 1. Après avoir écumé différents championnats, François Grimm pose son casque en International GT Open cette saison.

Pourquoi cette arrivée en GT Open ?

“Je suis encore jeune en sport automobile. J’ai disputé différents championnats. Entre les meetings, je roule sur simulateur chez R Engineering qui m’a conseillé de rouler sur une Lamborghini GT3. Il me restait à trouver le bon championnat sachant que je souhaite rouler seul. Les opportunités ne sont pas nombreuses et les circuits de l’International GT Open sont beaux. La compétition y est relevée et les courses sont animées mais propres.”

Rouler seul s’est tout de suite imposé ?

“J’ai 58 ans et j’ai débuté en sport automobile à 53 ans. Il me faut des kilomètres. Je dois mon arrivée en sport automobile à ma femme qui était plus passionnée que moi. Benoit Dametto (qui gère R Engineering, ndlr) connaît mon pilotage. Je continue d’apprendre et je peux aussi compter sur les conseils d’Antoine Leclerc comme coach. Rouler en solo me permet de prendre plus d’expérience. Je reste en mode apprentissage.”

Passer à une GT3 est un grand pas en avant ?

“Jusqu’à maintenant, je n’ai pas trop consolidé mes expériences en passant de la Porsche GT4 à la GT3 Cup, puis la Renault Sport R.S.01 et la Lamera Cup. Ce n’est pas forcément bon de changer d’auto en cours de saison.”

L’envie est de poursuivre en GT3 ?

“Si le championnat me plaît, pourquoi pas poursuivre en GT Open avec la Gallardo ou une autre GT3. L’apport d’Antoine Leclerc est un gros plus pour moi. En plus de son relationnel, il sait transmettre son savoir. Je fais du sport automobile pour m’amuser en le faisant du mieux possible. Je sais que je ne serai jamais champion du monde. Si je vois que ça fonctionne bien, je suis assez bête pour rouler au Mans ou à Spa (rires).”

La Lamborghini Gallardo R-EX est la plus ancienne GT3 du plateau. Est-ce un handicap ?

“Etant donné que je ne suis pas devant, je peux dire que c’est la voiture. La Gallardo R-EX est la même depuis plusieurs années. Je me sens à l’aise à son volant et je continue d’apprendre tout en me faisant plaisir.”