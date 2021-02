Franco Colapinto (G-Drive Racing) : “En arrivant, je ne savais pas à quoi m’attendre”

A 17 ans et demi, Franco Colapinto est LA révélation de l’Asian Le Mans Series. Le pilote argentin, qui fêtera ses 18 printemps le 27 mai prochain, faisait ses débuts au volant d’un prototype dans la série asiatique sur une Aurus 01 alignée par G-Drive Racing qu’il partageait avec Rui Andrade et John Falb.

En quatre courses, le natif de Buenos Aires a décroché trois poles, trois meilleurs tours en course et deux podiums. Franco Colapinto, soutenu par Bullet Sport Management, la structure dirigée par Jamie Campbell-Walter et Nicolas Minassian, n’a pas tardé à se faire remarquer.

Franco Colapinto élu Rookie de l’Année en Asian Le Mans Series

Le champion Spanish F4 2019 est passé avec succès en Formule Renault Eurocup (MP Motorsport) et Toyota Racing Series (Kiwi Motorsport) la saison dernière, à chaque fois avec une place de 3e au championnat. Cette fois encore, c’est la troisième place qui l’a récompensé en Asian Le Mans Series. Il ne faudra pas longtemps pour le voir plus haut. Tout juste rentré en Argentine, Franco Colapinto a accordé un entretien à Endurance-Info sur ses débuts tonitruants en LMP2.

Que retenez-vous de cette expérience en LMP2 en Asian Le Mans Series ?

“C’était pour moi une très belle expérience et je suis ravi d’avoir pu saisir cette opportunité de rouler chez G-Drive Racing. Nous avons tous très bien travaillé ensemble et je tiens à remercier Bullet Sport Management qui m’a permis de disputer ce championnat et Algarve Pro Racing pour le travail fourni.”

Le championnat vous a plu ?

“Quatre courses de quatre heures dans un timing aussi serré, c’est parfait par les temps qui courent. Cela fait un total de 16 heures de course, ce qui est pas mal pour un débutant comme moi (rire). Je ne connaissais pas les lieux. Bien sûr, l’objectif était de remporter le championnat, mais je reste satisfait car c’est l’autre Aurus 01 de l’équipe qui a été titrée.”

Un peu de frustration d’avoir raté la victoire à Abu Dhabi lors de la dernière course ?

“C’est vraiment décevant de perdre la course pour 0,400s après 4 heures de course et autant d’efforts de la part de toute l’équipe. Nous étions dans une bonne stratégie pour gagner la course, mais nous avons écopé d’un drive-through, puis j’ai sauté dans la voiture et fait de mon mieux pour réduire l’écart, mais ce n’était pas suffisant. Je sais que notre heure viendra. Je ne saurais trop remercier G-Drive Racing et Algarve Pro Racing pour leur travail incroyable au cours des deux dernières semaines, ainsi que mes coéquipiers Rui (Andrade) et John (Falb) qui ont également fait un travail fantastique.”

Partager une auto était nouveau pour vous. Vous avez appréciez ce partage ?

“Au début, c’est un peu déroutant car tout n’est pas fait autour de toi. J’avoue que partir de la pole sans être dans la voiture et regarder cela sur un écran fait bizarre. Le monde de l’endurance est totalement différent de celui de la monoplace. En arrivant, je ne savais pas à quoi m’attendre. J’ai aussi découvert le trafic car je n’avais jamais roulé face à des autos moins rapides. Il faut savoir prendre des risques sans trop en prendre.”

La LMP2 est facile à appréhender ?

“Déjà, c’est une très belle auto. Elle a de l’appui et de l’aéro, un peu comme une monoplace. la voiture est assez physique. Finalement, ce qui m’a troublé au début, c’est d’avoir un toit sur la tête. Je n’avais pas encore connu cela, mais on s’y fait vite (rire).”

On vous reverra en Endurance ?

“Je n’ai pas encore 18 ans et la monoplace reste un objectif à moyen terme. En revanche, si je peux avoir l’opportunité de rouler en parallèle dans une LMP2, ce sera avec plaisir. J’espère bien être au départ des 24 Heures du Mans le plus tôt possible. J’ai vraiment aimé l’expérience et c’était important d’acquérir de l’expérience pour le futur.”