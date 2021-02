Franck Lagorce raccroche son casque…

Franck Lagorce a décidé de tirer sa révérence à l’âge de 52 ans, après 40 années de sport automobile. Retour sur sa carrière et, en particulier, ses 10 participations aux 24 Heures du Mans avec des constructeurs comme Nissan, Panoz, Mercedes, Courage, Cadillac et, bien sûr, Pescarolo Sport !

Le Français est né le 1er septembre 1968 à L’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) et débute dès ses 11 ans en compétition via le karting. Il devient champion de France minime Karting en 1981, la machine est alors en route. Il va gravir les échelons pas à pas. Cela passe d’abord par la monoplace et la Formule Ford. En 1990, il termine 2e du Championnat de France de Formule Renault et devient champion de France de Formule 3 deux ans plus tard. La même année, il s’essaie à la Porsche Carrera Cup France. Ses résultats lui ouvrent les portes de la Formule 3000 en 1993 via Dams (4e avec 2 victoires) et est vice champion en 1994 avec Apomatox (2 victoires). Cette année là, il est engagé par l’écurie Ligier comme pilote essayeur et dispute deux Grands Prix de Formule 1 (ses deux seuls) en toute fin de saison : le Japon (abandon) et l’Australie (11e). Il continue d’occuper le poste de pilote d’essai chez Ligier en 1995 puis a le même rôle chez Forti Corse en 1996…

