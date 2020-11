Francesco Dracone (BHK Motorsport) : “On pourrait faire Le Mans dès 2021 si on nous retient !”

Francesco Dracone est le fondateur de BHK Motorsport, une écurie britannique qui a fait du V de V Endurance Series et qui roule actuellement en European Le Mans Series en LMP2 et en LMP3. L’Italien est également l’un des deux pilotes de l’ORECA 07 #35 de l’écurie. Nous l’avons rencontré lors de la dernière manche ELMS à Portimão pour faire un bilan de la saison et pour parler de l’avenir…

Quel bilan tirez-vous de votre saison en ELMS ?

« Ce fut une saison très dure, très stressante principalement à cause de la Covid-19. Nous sommes contents que la saison ait pu avoir lieu avec cinq meetings au programme. Le niveau en LMP2 est encore monté d’un cran cette année et ca a été un peu une surprise pour nous. Nous pensions vraiment être plus compétitifs, mais nous n’avons pas été assez bons. En plus, l’équipe a été davantage sollicitée cette saison avec l’engagement de la LMP3. Nous avons essayé de faire du mieux que nous pouvions avec le budget alloué par les pilotes.

Du côté du LMP3, la saison a été plutôt correcte, la voiture a terminé dans les points à chaque course. Le niveau est un peu moins haut que celui que nous avons en LMP2. Il y a moins de voitures donc plus de chances de marquer des points, il y a plus de gentlemen drivers aussi. Le niveau de ces derniers est correct car on sait que le niveau des pilotes Bronze en LMP2 est vraiment bon. J’ai dû me battre à plusieurs reprises pour les garder derrière moi en course. En tout cas, ce fut une belle récompense pour toute l’équipe de voir la Ligier JS P320 #16 terminer chaque épreuve et marquer des points ! »

On imagine que votre but final est d’être un jour au départ des 24 Heures du Mans. Quand pensez-vous que cela se produira pour BHK Motorsport ?

« Le Mans, c’est le gros événement de l’année. Il faut réunir plusieurs éléments pour que cela se fasse et le premier est le budget. On aurait pu les faire cette année, mais la Covid-19 nous a joué un sale tour. Il faut aussi réunir trois bons pilotes. J‘aimerais être de l’aventure avec mon ami Sergio Campana (son coéquipier en ELMS à la saison, ndlr). Il nous faudra donc un 3e bon pilote avec du budget. C’est le deuxième élément clé. L’équipe est prête pour Le Mans, on verra pour 2021. Je suis, par contre, assez pessimiste concernant le LMP2 l’année prochaine avec cette réduction de puissance, des pneus différents. Pour être tout à fait honnête, je dirais que je suis assez furieux par rapport à cela. Jusqu’ici, les LMP2 étaient des vraies machines de course. Tout le monde aime cette catégorie comme elle est actuellement. Je comprends qu’il faille ralentir les LMP2 à cause des Le Mans Hypercar. C’est valable aux 24 Heures du Mans, mais, ici, en ELMS, il n’y a pas d’Hypercar ! On a, par contre, des LMP3 qui sont de mieux en mieux et de plus en plus proches. Je trouve cela dangereux de ralentir les voitures, d’avoir moins de puissance, de nouveaux pneus. C’est vraiment un gros souci pour l’année prochaine… »

Pour le Mans, quel profil de 3e pilote recherchez vous ? Un Gold ?

« Je ne suis vraiment pas un fan de cette catégorisation de pilotes. Je connais peu de Platinium, mais je connais quelques Gold qui pourraient soutenir l’équipe avec un peu de budget. J’ai quelques « amis » en tête pour cette grande course en particulier un Silver avec des fonds, que je connais bien et qui est talentueux, mais je ne peux pas vous donner son nom (rire) ! En même temps, il a déjà roulé pour nous…»

@Facebook BHK Motorsport

Justement l’année prochaine, quel sera le programme de BHK Motorsport au niveau LMP2 et LMP3 ?

« Pour la LMP3, nous travaillons à nouveau sur un programme client comme ce fut le cas cette année. Nous fournirons un package avec une bonne voiture, une bonne équipe de mécaniciens et d’ingénieurs afin d’aider au mieux les pilotes au niveau de leurs performances. Nous aimerions plus jouer aux avant-postes en 2021, même si nous savons que c’est difficile.

Au niveau de la LMP2, Sergio et moi même aimerions continuer, mais, comme je l’ai dit précédemment, nous avons peur des nouvelles règles pour 2021 et, en particulier, cette réduction de puissance. Si quelqu’un veut nous rejoindre dans cette catégorie, nous serons ravis d’aligner une troisième auto, une LMP2 de préférence car nous avons vraiment un super soutien de la part d’ORECA. Ils sont très réactifs, ils nous traitent avec le même niveau de professionnalisme que les tops teams. C’est aussi cette relation qui nous fait aimer le LMP2.

Donc si je résume, le LMP3 est en bonne voie, en LMP2, nous devrions quand même repartir, mais on verra par rapport aux réticences exprimées. A voir si on peut en engager une 2e »

Et Le Mans dès 2021 !?

« Oui, si on nous retient ! »