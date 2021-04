FIA GT Motorsport Games : du lourd sur le dossier Racetivity

Racetivity a déposé un dossier d’engagement pour les FIA Motorsport Games qui se dérouleront à l’automne prochain au Paul Ricard. La structure dirigée par François Gagneux et Arnaud Fouquet attend maintenant de savoir si elle sera retenue par la FFSA pour représenter la France sur l’événement.

Pour cet engagement aux FIA Motorsport Games avec une Mercedes-AMG GT3, Racetivity met les petits plats dans les grands. Manu Collard, qu’on ne présente plus, fera office de team manager.

L’équipage pour la course GT regroupera François Perrodo (Bronze) et Aurélien Panis (Silver). Quant à la course Pro à pilote unique, elle verra en découdre Matthieu Vaxiviere.

Racetivity avait déjà déposé un dossier pour l’édition 2020 qui n’avait pu avoir lieu pour les raisons que l’on connaît.