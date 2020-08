FFSA GT : une cuvée 2020 exceptionnelle !

Communiqué de Presse :

Il n’aura fallu que trois saisons au Championnat de France FFSA GT pour devenir la compétition nationale de référence en Europe pour les GT4. Et malgré la crise sanitaire que le monde traverse actuellement, la cuvée 2020 s’annonce exceptionnelle. Plus de trente équipages sont attendus pour la première épreuve de la saison, ce week-end à Nogaro !

Qui aurait imaginé vivre un jour les traditionnelles Coupes de Pâques de Nogaro en… août ? Personne, assurément. Mais rien ne peut arrêter la passion ! Ni celle des organisateurs gersois, ni celle du promoteur du Championnat de France FFSA GT. Toujours à l’écoute des participants, SRO Motorsports Group a su s’adapter aux circonstances exceptionnelles pour proposer un calendrier comprenant cinq rendez-vous (au lieu de six) entre fin août et début novembre. Et comme prévu initialement, c’est bien sur le Circuit Paul Armagnac que sera donné le coup d’envoi de cette saison 2020. Une sorte de pied de nez – ou de clin d’œil – face à la situation que l’on connait aujourd’hui.

Si la passion des organisateurs et des promoteurs est bien là, que dire de celle des pilotes et des équipes ? Dans ce contexte a priori peu favorable, pas moins de 33 voitures de la catégorie GT4 sont attendues dans le Gers ! Avec sept constructeurs représentés (Alpine, Aston Martin, Audi, BMW, Ginetta, Mercedes-AMG et Toyota), SRO Motorsports Group confirme que le GT4 français a plus que jamais l’avenir devant lui.

Pro-Am : Guilvert et Michal visent la passe de trois

Dans une tradition chère au GT français, c’est la classe Pro-Am qui sera la mieux fournie avec une petite vingtaine d’équipages. Doubles champions en titre, Fabien Michal et Grégory Guilvert remettent leur titre en jeu. Toujours avec l’Audi R8 LMS de l’équipe Saintéloc, ces deux-là retrouveront sur leur route plusieurs de leurs rivaux habituels comme les vice-champions 2018 Jean-Luc Beaubelique et Jim Pla (Mercedes-AMG – AKKA-ASP) ou les incontournables Benjamin Lariche et Robert Consani, de retour sur une Ginetta G55 de l’équipe Speed Car.

Outre Michal et Guilvert, huit autres anciens Champions de France FFSA GT rêvent de renouer avec la couronne. Ce sera le cas d’Anthony Beltoise (épaulé par Olivier Esteves sur une Audi Saintéloc), Eric Debard (également chez Saintéloc avec Simon Gachet), Fabien Barthez (avec Vincent Marserou sur une Mercedes-AMG AKKA-ASP), Morgan Moullin-Traffort (sur une Alpine GT4 du Mirage Racing partagée avec Philippe Giauque), Rodolphe Wallgren (le champion Am 2018 rejoindra Vincent Beltoise sur une Alpine Mirage Racing) ou encore Gilles Vannelet (équipier d’Akhil Rabindra sur une Aston AGS Events). Deux ex-champions feront même cause commune sur une autre Aston Martin de l’équipe héraultaise : Mike Parisy et Nicolas Gomar, respectivement titrés en Pro-Am en 2017 et en Am en 2019.

Les fans se réjouiront aussi de retrouver dans le peloton des grands noms du sport automobile français comme Nicolas Prost (Alpine CMR avec Christopher Campbell), Alain Ferté (équipier de Grégoire Demoustier sur une Alpine Bodemer Auto) ou Adrien Tambay, qui disputera toute la saison sur une Audi Saintéloc avec Cyril Saleilles.

AmCup : quand le chat est parti…

En Am Cup, le passage du champion Nicolas Gomar dans la catégorie Pro-Am, laisse la voie libre à de nouveaux prétendants. Chez AGS Events, l’équipe titrée l’an dernier, on comptera sur Christophe Carriere et Didier Dumaine pour faire briller les nouvelles Aston Martin Vantage GT4.

Mais la concurrence est affutée ! Parmi les favoris, on pointe ainsi le vice-champion 2019 Pascal Huteau, associé à Christophe Hamon sur l’Audi Full Motorsport. On tiendra à l’oeil les duos Sylvain Caroff-Erwan Bastard (ANS Motorsport), Guillaume Maio-Alexandre Ducos (GM Sport) et Thomas Hodier-Dmitry Gvazava (Speed Car), tous trois engagés sur des Ginetta G55 GT4. Mais attention aussi au jeune César Gazeau (16 ans) et à Wilfried Cazalbon, impatients de démontrer le potentiel de la Toyota GR Supra GT4 de l’équipe CMR.

Silver Cup : la nouveauté !

La grande nouveauté de cette saison 2020 sera l’apparition d’une Silver Cup, réservée aux duos de pilotes classés Silver par la FIA. A côté des catégories Pro-Am et Am présentes depuis 2017, cette troisième classe offrira elle aussi un titre de Champion de France FFSA, tant pour les Pilotes que pour les Équipes. Et il ne fait aucun doute que, même si trois classements distincts sont établis après la course, les équipages engagés en Silver Cup auront à cœur de briller à la fois dans leur catégorie et tout à l’avant du peloton.

Le duo belgo-néerlandais Benjamin Lessennes-Ricardo van der Ende (BMW M4 GT4 – L’Espace Bienvenue) a des arguments à faire valoir, tout comme Julien Piguet et Aurélien Panis, mandatés par le Toyota Gazoo Racing France by CMR pour faire briller la toute nouvelle Toyota GR Supra GT4. Dans le clan Mercedes-AMG, le paire Thomas Drouet-Paul Petit (AKKA-ASP) sera redoutable, tout comme l’équipage de la Mercedes-AMG #2 de CD Sport… qui est en cours de finalisation.

Trois courses sinon rien !

La patience des fans – avec un maximum de 5.000 personnes sur le site – sera récompensée ce week-end à Nogaro. Au lieu de deux courses d’une heure avec changement de pilote obligatoire, ce sont pas moins de trois joutes de 60 minutes qui sont au menu. Notons que les grilles de départ des courses 1 et 2 seront déterminées par les deux séances qualificatives habituelles, la grille de la troisième et dernière course étant établie à la moyenne des chronos signés par les deux pilotes de l’équipage.

Pour ceux qui ne pourront être présents dans le Gers, les courses seront à suivre en direct sur le site internet du Championnat de France FFSA GT (https://ffsagt.gt4series.com/watch-live). Rendez-vous donc samedi à 15h35 puis dimanche à 9h55 et à 16h05 pour enfin vivre les débuts – en trois temps – de cette saison 2020 !

La liste des engagés est ici