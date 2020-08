FFSA GT, Nogaro (Q2) : Jim Pla (Mercedes-AKKA-ASP) met tout le monde d’accord

Les saisons passent et la pointe de vitesse de Jim Pla est toujours au rendez-vous. Le Biterrois a décroché la pole pour la course 2 aux Coupes de Pâques de Nogaro. Le pilote de la Mercedes-AMG GT3/AKKA-ASP #87 (Pro-Am) a bouclé son tour le plus vite en 1.31.246. La Mercedes aura à ses côtés la BMW M4 GT4/L’Espace Bienvenue de Benjamin Lessennes (pole en Silver). Le Belge a concédé 0.683s.

La deuxième ligne sera pour l’Alpine A110 GT4/Mirage Racing de Vincent Beltoise et Mike Parisy (Aston Martin Vantage GT4/AGS Events). Benjamin Lariche a placé la Ginetta G55 GT4/Speed Car au 5e rang devant l’Audi R8 LMS GT4/Saintéloc Racing d’Anthony Beltoise.

Comme en Q1, la diversité a été de mise en Q2 avec six marques différentes dans le top 6. La mieux classée des Toyota GR Supra GT4/Toyota Gazoo Racing France by CMR a été celle d’Aurélien Panis, 14e. Christophe Carrière a été le plus vite de la classe Am sur l’Aston Martin Vantage GT4/AGS Events #161.

A noter que la séance a été interrompue à deux reprises, une première fois suite à une sortie de la Mercedes-AMG GT4/CD Sport de Clément Bully, une deuxième pour un passage dans le bac de Romain Iannetta sur l’Alpine A110 GT4/Mirage Racing #616.

Rendez-vous dimanche à 9h45 pour suivre la course 2…