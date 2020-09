FFSA GT, Magny-Cours (L1) : Beltoise/Estèves s’offrent le meilleur temps

D’après le site FFSA GT

Annoncé pour l’ensemble du week-end, le soleil était omniprésent pour la première séance d’essais libres du Championnat de France FFSA GT sur le Circuit de Nevers Magny-Cours. Est-ce lui qui a échauffé quelques esprits ? Toujours est-il que plusieurs pilotes ont, à un moment ou un autre, planté leur voiture dans le bac à graviers et que cette séance fut interrompue à quatre reprises. Heureusement, aucun dégât majeur n’était à déplorer.

Chronométriquement parlant, c’est une Audi R8 LMS GT4 de l’équipe Saintéloc qui a terminé la séance avec le meilleur temps. En 1’46’’963, la #21 d’Olivier Esteves et Anthony Beltoise a devancé de 81 millièmes de seconde la Mercedes-AMG AKKA-ASP #87 de Jean-Luc Beaubelique et Jim Pla. Sans surprise, l’équipe AGS Events confirme aussi sa bonne forme du début de saison avec le 3e temps de Nicolas Gomar et Mike Parisy sur l’Aston Martin Vantage #89. Trois Audi de l’équipe Saintéloc suivaient juste derrière avec, dans l’ordre, la #42 de Fabien Michal-Grégory Guilvert, la #27 de Cyril Saleilles-Adrien Tambay et la #14 d’Eric Debard-Simon Gachet. La première des Alpine A110 GT4, la #35 d’Alain Ferté et Grégoire Demoustier (Bodemer Auto), se classait au 7e rang.

Profitant de pneus plus frais par rapport à la concurrence, Antoine Heunet se distinguait dès sa toute première séance officielle en Championnat de France FFSA GT. Le débutait signait le 8e chrono, mais surtout la meilleure performance de la Am Cup sur la Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR de l’équipe IMSA Performance. Effectuant aussi leur première apparition cette année, Julien Lambert et Romano Ricci (Aston Martin Vantage GT4 #10 – AGS Events) prenaient la deuxième place de la catégorie devant les leaders de ce championnat Am, Sylvain Caroff et Erwan Bastard (Ginetta G55 GT4 – ANS Motorsport).

En Silver Cup, la Mercedes-AMG CD Sport #2 de Fabien Lavergne et Edouard Cauhaupé se montrait la plus rapide, même si elle ne figurait pas dans le Top 10 général. La deuxième séance de 60 minutes aura lieu à partir de 19h15.