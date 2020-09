FFSA GT, Magny-Cours : CD Sport et Saintéloc en pole !

D’après le site FFSA GT :

C’est une météo estivale qui a marqué les deux séances qualificatives disputées sur le Circuit de Nevers Magny-Cours ce samedi midi. Lors de la première salve, les pilotes de la Silver Cup ont pris le dessus avec les trois premières places sur la grille de départ de la Course 1.

Fabien Lavergne a rapidement fait oublier les ennuis d’embrayage rencontrés hier lors des essais libres en plaçant la Mercedes-AMG GT4 #2 de l’équipe CD Sport en haut de la hiérarchie avec un chrono de 1:45.297. En pole position pour la première course, qui sera disputée ce soir sur le coup de 20h, il retrouvera à ses côtés la BMW M4 GT4 #17 de l’Espace Bienvenue avec laquelle le Néerlandais Ricardo van der Ende a signé un chrono à deux gros dixièmes. La troisième place de cette première grille de départ sera occupée par la Toyota GR Supra GT4 d’Aurélien Panis.

Quatrième, Fabien Michal, double champion en titre en Pro-Am avec l’Audi R8 LMS #42 du Saintéloc Racing, s’est montré le plus rapide de cette catégorie en devançant l’inusable Alain Ferté (Alpine A110 GT4 #35 – Bodemer Auto) et Christopher Campbell (Alpine A110 GT4 #36 – CMR), 8e du général sur l’autre GT française. Notons que le tiercé en Pro-Am est le même, mais dans un ordre différent, que celui de Nogaro.

En Am, Pascal Huteau a également profité de la bonne tenue des Audi pour installer son R8 LMS #5 du Team Fullmotorsport en tête de la catégorie avec un chrono de 1:46.209, soit une 7e place sur la grille de départ. Son second, Christophe Carrière (Aston Martin Vantage GT4 #161 – AGS Events), n’échouait qu’à un petit dixième de la pole position de la catégorie. Enfin, dixième de cette grille de départ, Sylvain Caroff plaçait la Ginetta G55 GT4 #72 – ANS Motorsport au troisième rang des Am.

Q2 : la pole pour Beltoise, Bastard crée la surprise

Très incisif depuis les essais libres d’hier, Anthony Beltoise a confirmé sa grande forme sur le tracé de Magny-Cours en dominant la deuxième séance qualificative avec l’Audi R8 LMS GT4 #21 de Saintéloc. En 1:45.001, il a devancé de 4 centièmes de seconde une autre voiture de l’écurie stéphanoise, la #42 pilotée par Grégory Guilvert. Jamais deux sans trois puisque la troisième place en Pro-Am était occupée par leur équipier Simon Gachet, 8e du général sur l’Audi #14.

Troisième du classement général de cette séance, Erwan Bastard a épaté tous les suiveurs en installant sa Ginetta G55 GT4 #72 de l’équipe ANS Motorsport au milieu des concurrents des catégories Pro-Am et Silver. Son chrono de 1:45.067, synonyme de pole position en Am, a démontré que la GT anglaise aura aussi son mot à dire sur le tracé nivernais. Derrière lui, c’est à la 14e place que l’on retrouve le deuxième Am, Christophe Hamon. Le pilote de l’Audi R8 LMS #5 du Team Fullmotorsport a toutefois concédé pratiquement une seconde au leader. Le Libanais Shahan Sarkissian (Mercedes-AMG #4 – CD Sport) complète le top 3 de la catégorie.

Face aux meilleurs des équipages Pro-Am, les cadors de la Silver Cup ont cette fois dû se contenter des places d’honneur. Une fois encore, la Mercedes-AMG GT4 #2 de CD Sport signe le meilleur chrono grâce à Edouard Cauhaupé, auteur d’un tour en 1:45.170. Le jeune Toulousain de 18 ans a devancé Robert Consani (Ginetta G55 GT4 #8 – Speed Car), Thomas Drouet (Mercedes-AMG #88 – AKKA-ASP) et Benjamin Lessennes (BMW M4 GT4 #17 – Espace Bienvenue), le leader du championnat.

Le départ de la première course sera donné ce samedi à 20h00, quelques minutes avant le coucher du soleil. La deuxième confrontation sera disputée dimanche à 11h40.

