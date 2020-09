FFSA GT, Magny-Cours (C2) : Lessennes/van der Ende au bout du suspense

Communiqué de Presse :

Il suffit parfois d’un rien pour mettre le feu aux poudres d’un feu d’artifice. Alors que la deuxième course du Championnat de France FFSA GT avait jusque-là été incroyablement limpide, un accrochage à l’épingle d’Adélaïde renversait la situation. Autoritaire leader de la Am Cup en en route vers une deuxième victoire ce week-end, Sylvain Carroff loupait son freinage et venait percuter violemment Jean-Luc Beaubelique. Si la Mercedes-AMG #87 pouvait poursuivre sa route, il n’en était pas de même de la Ginetta #72 que Sylvain partage avec un Erwan Bastard très impressionnant en début de course. Arrêtée au milieu de la piste, la voiture de l’équipe ANS Motorsport obligeait la Direction de course à neutraliser l’épreuve.

À la relance, Fabien Michal (Audi R8 LMS GT4 #42 – Saintéloc Racing) se retrouvait devant Fabien Lavergne (Mercedes-AMG #4 – CD Sport) et Ricardo van der Ende. Au volant de la BMW M4 GT4 de L’Espace Bienvenue, le Néerlandais bondissait tel un fauve sur sa proie pour passer de la troisième à la première place en quelques virages à peine.

« Quel final ! », exultait Ricardo, déjà vainqueur ici il y a 12 mois. « Une grande partie du mérite revient à mon équipier Benjamin (Lessennes, NDLR), qui est parvenu à préserver les pneumatiques durant son relais. De mon côté, je n’ai jamais forcé non plus. Puis ce Safety Car est arrivé et mes pneus ont fait exactement ce que j’attendais d’eux. C’est notre quatrième victoire en Silver Cup sur un total de cinq courses. Je ne peux pas être plus heureux ! »

Durant deux derniers tours de folie, Benjamin Lariche (Ginetta G55 GT4 – Speed Car), seulement 6e avant la neutralisation, arrachait la deuxième place en compagnie de Robert Consani. On n’était pas au bout de nos surprises ! Sur une Mercedes n’ayant pas souffert de l’incident avec Sylvain Carroff, Jean-Luc Beaubelique offrait une victoire en Pro-Am pour le moins inattendue à son équipier Jim Pla. Une belle revanche après l’accrochage de la veille, qui a contraint les mécanos de l’équipe AKKA-ASP à travailler une bonne partie de la nuit. « Celle-ci, c’est celle de Jean-Luc », insistait Jim. « Ce qu’il a fait en fin de course est remarquable ! Il est vraiment allé la chercher cette victoire. »

Troisième du général, le duo Pla-Beaubelique a aussi limité les dégâts dans un championnat Pro-Am plus que jamais dominé par Grégory Guilvert et Fabien Michal, quatrièmes du général. Même si la neutralisation leur a probablement coûté une deuxième victoire ce week-end, les représentants du clan Saintéloc avaient toutes les raisons de sourire sur le podium !

Et que dire de Pascal Huteau et Christophe Hamon ? Dominés en performances pures par la paire Erwan Bastard-Sylvain Caroff, le duo de l’équipe Fullmotorsport était déjà content de marquer les points de la deuxième place en Am Cup. L’erreur de Sylvain Caroff leur permet de prendre la tête du championnat pour deux points, leur 5e place au général sur cette seconde course étant la cerise sur le gâteau. « Le Championnat de France FFSA GT est le plus relevé au monde », explique Christophe. « Alors, quel plaisir de se battre avec des pilotes d’un tel niveau ! Cette deuxième victoire en Am Cup, nous la devons au super boulot de notre équipe Fullmotorsport. Et la 5e place au général, c’est juste magique ! »

Sixièmes, Mike Parisy et Nicolas Gomar (Aston Martin Vantage GT4 – AGS Events) limitaient les dégâts avec la médaille de bronze en Pro-Am en devançant Simon Gachet-Éric Debard (Aussi R8 LMS GT4 #14 – Saintéloc Racing), Vincent Beltoise-Rodolphe Wallgren (Alpine A110 GT4 #222 – Mirage Racing) et Nicolas Prost-Christopher Campbell (Alpine A110 GT4 – CMR). Dixièmes du général après n’avoir pas pu défendre leur chance en fin de course à cause d’une perte de puissance, Edouard Cauhaupé et Fabien Lavergne (Mercedes-AMG GT4 – CD Sport) étaient les grands perdants de ce final explosif. Leur troisième place en Silver Cup n’est qu’une maigre consolation…

En Am Cup, Christophe Carrière et Didier Dumaine semblent enfin s’être débarrassés du chat noir qui les a poursuivis à Nogaro. Le duo de l’Aston Martin AGS Events #161 s’offrait un deuxième podium en Am Cup pendant que Pierre-Laurent Figuière et Stephan Guerin (Ginetta G55 GT4 – Arkadia Racing) complétaient le top trois de la catégorie.

Après ce très beau meeting à Magny-Cours, c’est sur le Circuit Paul Ricard que se déroulera la troisième épreuve du Championnat de France FFSA GT les 3 et 4 octobre. Dans le Var, ce sont pas moins de trois courses d’une heure qui seront au menu. Et si elles sont aussi captivantes que celle vécue ce dimanche dans la Nièvre, on s’en réjouit d’avance !

Le classement de la course est ici