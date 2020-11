FFSA GT, Libres 2 : Saintéloc Racing en haut de la feuille des temps

D’après le site FFSA GT

Les concurrents du Championnat de France FFSA GT se sont donné rendez-vous en piste pour la première fois ce vendredi en fin de journée pour deux sessions d’essais libres de 60 minutes au Castellet. Une bonne manière de préparer la finale de cette saison 2020, notamment avec une deuxième séance dans l’obscurité donnant aux pilotes un aperçu de ce qui les attend lors de la première course, samedi dès 18h10.

Sans surprise, le meilleur chrono a été signé lors de la première séance du jour sur le tracé de 3,8 km du Circuit Paul Ricard. En 1’32.082, Aurélien Panis confirmait la montée en puissance cette saison de la Toyota GR Supra GT4 du Toyota Gazoo Racing France by CMR. De bon augure avant un week-end que le Grenoblois partagera avec son papa, son équipier du week-end. À 54 ans, le toujours jeune Olivier a prouvé que, malgré une absence de cinq ans des circuits français, il a conservé un coup de volant très acéré.

Derrière la Toyota #30, on retrouvait l’Alpine A110 GT4 #8 Speed Car de Robert Consani et Benjamin Lariche et la Mercedes-AMG GT4 #87 AKKA-ASP de Jim Pla et Jean-Luc Beaubelique, les mieux classés en Pro-Am.

Le Top 5 général de cette séance était complété par deux autre équipages Pro-Am : Christopher Campbell et Nicolas Prost (Alpine A110 GT4 #36 – CMR) et Adrien Tambay et Cyril Saleilles (Audi R8 LMS GT4 #27 – Saintéloc Racing).

En Am Cup, on retrouvait les trois candidats au titre dans le Top 3 avec l’Audi #5 du Team Fullmotorsport de Christophe Hamon et Pascal Huteau devant la Toyota #66 CMR de César Gazeau et Wilfried Cazalbon et la Ginetta #72 ANS Motorsport de Sylvain Caroff et Erwan Bastard.

Un peu plus d’une heure plus tard, c’est Adrien Tambay qui s’offrait le meilleur temps de la session nocturne en 1’32.248 sur l’Audi #27 Saintéloc Racing qu’il partage avec Cyril Saleilles. Les écarts étaient toutefois très réduits avec Jean-Luc Beaubelique et Jim Pla gagnant une position en se glissant cette fois au 2e rang, à 22 millièmes, et les Panis père et fils à 27 millièmes, soit le meilleur chrono d’une voiture de la Silver Cup.

Sixièmes de la première séance, les champions du GT4 Europe, Valentin Hasse-Clot et Théo Nouet, étaient une fois encore les mieux placés des représentants d’Aston Martin en prenant cette fois la 4e place. Ils devançaient Christopher Campbell et Nicolas Prost (Alpine A110 GT4 #36 – CMR), omniprésents aux avant-postes.

En Am Cup, c’est cette fois la Ginetta #72 de de Sylvain Caroff-Erwan Bastard qui se montrait la plus rapide devant la Toyota de César Gazeau et Wilfried Cazalbon et l’Aston Martin #161 AGS Events de Dier Dumaine et Christophe Carrière.

Leaders du championnat en Pro-Am, Grégory Guilvert et Fabien Michal ont rencontré de sérieux problèmes de boîte de vitesses sur leur Audi #42. L’équipe Saintéloc Racing a procédé au remplacement de l’organe défectueux, mais les doubles champions Pro-Am en titre aborderont les essais qualificatifs, ce samedi à 11h50, avec un certain manque de roulage. Est-ce que cela rebattra les cartes ? Réponse ce samedi avec les essais qualificatifs puis une première course en nocturne à 18h10. Une première joute à suivre en direct sur la chaîne YouTube GT World.

Les chronos sont ici