FFSA GT : la finale de Lédenon annulée !

Communiqué de Presse :

Suite au discours du Président de la République de la semaine passée et aux mesures préfectorales en vigueur dans le Gard, le Circuit de Lédenon et SRO Motorsports Group se voient contraints d’annuler la finale du Championnat de France des Circuits qui aurait dû se dérouler à Lédenon du 6 au 8 novembre.

Outre le Championnat de France FFSA GT, le programme comprenait le Championnat de France FFSA de Formule 4, la Renault Clio Cup France, la Sprint Cup by Funyo Sport Proto, la Coupe Caterham et la Mitjet International.

Ayant toujours la volonté de proposer un cinquième rendez-vous à cette saison 2020, SRO Motorsports Group travaille activement pour proposer aux concurrents du Championnat de France FFSA des Circuits une épreuve alternative avant la fin de l’année dans le cadre d’un protocole sanitaire strict et dans le respect des lois du pays concerné. Plus d’informations seront communiquées à ce sujet dès que possible.