FFSA GT : début de saison reporté à Spa-Francorchamps

Ce week-end de Pâques aurait dû marquer le lancement du Championnat de France FFSA GT à Nogaro. La crise sanitaire que traverse actuellement la planète oblige tous les promoteurs à revoir leurs calendriers et le FFSA GT n’y échappe pas.

Nogaro, Pau et Lédenon, qui étaient les trois premiers meetings de la saison, sont donc reportés sachant que le traditionnel GP de Pau n’aura pas lieu cette année compte tenu de la situation actuelle et de la difficulté à organiser un événement en ville.

C’est donc à Spa-Francorchamps du 17 au 19 juillet que devrait débuter la saison 2020 dans le cadre de la SRO Speed Week. Repoussée une première fois à juillet, le meeting de Nogaro se tiendra finalement du 21 au 23 août.

Les rendez-vous de Magny-Cours (11-13 septembre) et du Circuit Paul Ricard (3 et 4 octobre) conserveraient leurs dates initiales.

Pour remplacer le Grand Prix de Pau, qui ne pourra pas être organisé cette année, les concurrents du Championnat de France FFSA GT se rendront pour la première fois sur le circuit d’Albi du 16 au 18 octobre.

Enfin, Lédenon est reporté le week-end des 7 et 8 novembre, week-end où nous devrions connaître le nom des lauréats du Championnat de France FFSA GT 2020.

« Ce nouveau calendrier nous permet de conserver six rendez-vous tout en évitant les week-ends de course se suivant directement », explique Laurent Gaudin, le Manager Général du Championnat de France FFSA GT. « Comme le souhaitaient une bonne partie de nos équipes, il s’harmonise aussi avec le calendrier du GT World Challenge Europe powered by AWS puisqu’il n’y a aucun clash de date à l’exception du week-end commun à Magny-Cours. Maintenant, il est évident que, comme tout le monde, nous sommes dépendants de l’évolution de la situation et que nous restons très attentifs aux décisions qui seront prises par le gouvernement dans les prochaines semaines. »

Calendrier Championnat de France FFSA GT

· 17/19 juillet Spa-Francorchamps (SRO Spa Speedweek)

· 21/23 août Nogaro (Coupes de Pâques)

· 11/13 septembre Magny-Cours (Championnat de France des Circuits)

· 3/4 octobre Paul Ricard (Championnat de France des Circuits)

· 16/18 octobre Albi (Grand Prix d’Albi)

· 6/8 novembre Lédenon (Finales nationales – Lédenon GT series)