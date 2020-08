FFSA GT : CMR fait confiance à la jeunesse sur sa 2e Alpine

Fidèle à sa réputation de faire rouler des jeunes pilotes, CMR applique la même recette sur sa deuxième Alpine A110 GT4 qui sera en piste dès la fin de semaine à Nogaro pour l’ouverture du FFSA GT.

L’écurie alésienne de Charly Bourachot fera rouler Paul Evrard et Andrea Bénézet. Si le premier connaît déjà l’Alpine pour avoir roulé l’année passé chez Zentech Sport avec de belles performances à la clé, le second fera ses débuts en GT.

Charly Bourachot : « CMR a la volonté de permettre l’éclosion de jeunes talents dans la filière GT. Paul et Andréa tous deux sont de vrais talents bruts, ils peuvent surprendre dès leurs débuts en compétition. »

Paul Evrard : « Très heureux de faire équipe avec Andrea, j’ai été très bien accueilli par CMR Charly et Sabine. Pour 2020, l’objectif est de poursuivre mon apprentissage du sport auto et des circuits au sein d’un championnat très relevée ! Ayant très peu d’expérience tout comme Andrea le but sera d’apprendre et d’emmagasiner le plus d’expérience possible. Pour se faire, il faudra éviter les erreurs et saisir les opportunités. De plus, je vais découvrir le circuit de Nogaro. L’objectif sera d’être régulier et de rallier l’arrivée des 3 courses ! »

Andrea Benezet : « Je mesure vraiment toute la chance que j’ai : faire mes premiers pas dans le sport automobile au sein du team CMR avec des équipiers aussi prestigieux ! Le team de Charly Bourachot est une équipe qui a une grande expérience et qui sait faire débuter les jeunes pilotes. Ma famille a toujours eu un lien particulier, notamment pour ses nombreux succès en Andros.

Je serai donc avant tout appliqué et déterminé à donner le meilleur de moi-même pour cette année d’apprentissage en compagnie de Paul Evrard qui a déjà prouvé sa valeur en remportant le classement AM au Castellet l’an passé. Je serai un débutant studieux et attentif, dans une série relevée, mais sans pression pour nous. Je rêve tout éveillé, donc j’espère en profiter au maximum cette saison, au volant d’une voiture que CMR connaît parfaitement. »

L’autre Alpine A110 GT4/CMR sera confiée à Nicolas Prost et Christopher Campbell.