Après une pige en 2020, Rexal FFF Racing Team sera à plein temps en Lamborghini Super Trofeo Europe cette saison. Donovan and Luciano Privitelio se partageront le volant de la Lamborghini.

Le père et le fils avaient remporté une course en Am l’année passée au Paul Ricard. FFF Racing Team a l’expérience du championnat pour avoir roulé dans le passé en Europe, Asia et Middle East.

L’équipe dirigée par Andrea Caldarelli annoncera ses plans GT3 ultérieurement.