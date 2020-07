Ferrari continue de plancher sur une arrivée en LMH ou LMDh

Revoir Ferrari dans la catégorie reine de l’Endurance est ce que tout le monde attend. L’attrait de la nouvelle plateforme et la réduction du budget en Formule 1 font que la marque italienne regarde ce qui peut être mis en place. Une décision sur un éventuel programme devrait intervenir d’ici la fin de l’année. C’est le souhait d’Antonello Coletta, responsable du département GT chez Ferrari, comme il l’a expliqué à Sportscar365. Voir Ferrari pour la gagne au Mans fait partie des réflexions. (lien)

« Ferrari reste concentré sur les développements dans la nouvelle catégorie reine de l’endurance », a déclaré Antonello Coletta à nos confrères de Sportscar365. « A l’heure actuelle, il y a encore quelques ajustements sur la réglementation technique qui restent en attente. De plus, le règlement sportif doit arriver sous peu. Nous avons commencé par une analyse technique, évaluant les avantages et les inconvénients des réglementations techniques. En fin de saison, nous espérons être en mesure de décider si nous tentons notre chance dans cette catégorie et dans quelle configuration. »

Il y a quelques mois, la marque italienne s’était montrée intéressée si elle pouvait développer elle-même son propre châssis, ce que permet la classe Le Mans Hypercar. Avec le LMDh qui aura des performances similaires pour un coût bien moins important que le LMH, Ferrari pourrait bien revoir sa position : « Nous menons nos évaluations comme je pense tous les concurrents concernés le font. Nous attendons que les organisateurs définissent tous les règlements pour rendre une conclusion de notre analyse. Il n’y a pas la moindre proposition car nous ne sommes qu’au début de l’analyse. Nous ferons une proposition au conseil d’administration dès que possible, d’ici la fin de l’année. »

Entre LMH et LMDh, Ferrari ne sait pas encore ce qui est le mieux pour le constructeur de Maranello : « Nous évaluons les avantages et les inconvénients. Il y a eu des changements dans les spécifications techniques des deux configurations. Aujourd’hui, il est encore trop tôt pour dire laquelle sera la plus attractive. Evidemment, Ferrari est un constructeur, donc ce serait préférable de produire entièrement la voiture, mais il n’en demeure pas moins que c’est trop tôt pour dire quelque chose de définitif. »

Si Ferrari choisissait la voie du LMH, ce serait alors avec son propre châssis et non en faisant appel à un prestataire externe : « Si Ferrari décide de fabriquer une voiture LMH, il serait très étrange de prendre un châssis ailleurs. Sinon, cela signifierait courir dans la configuration LMDh où le châssis est produit par l’un des quatre fabricants sélectionnés. Si Ferrari devait prendre la direction du LMH, alors ce serait pour construire la voiture car la marque a les moyens, les compétences et la technologie pour le faire. »