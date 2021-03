Ferrari au Mans : Leclerc dit oui, Sainz attend et Binotto pas impliqué

Ferrari en Hypercar fait forcément parler. Ce retour, prévu en 2023, se fera en LMH dans la nouvelle catégorie Hypercar. Est-ce que Charles Leclerc sera de la partie ? Est-ce que Carlos Sainz Jr peut être intéressé ? Est-ce que Mattia Binotto, patron de Ferrari F1, sera impliqué dans le programme ?

Voir Charles Leclerc aux 24 Heures du Mans ne serait pas une nouveauté même si jusqu’à présent le Monégasque ne connaît le grand circuit que virtuellement après une participation aux 24 Heures du Mans Virtuelles en juin dernier. L’annonce du retour de Ferrari dans la catégorie reine de l’Endurance pourrait forcément donner des idées au pilote Ferrari F1.

« J’adore Le Mans », a déclaré Charles Leclerc dans une interview au site officiel de la Formule 1. « J’ai toujours été fan du Mans. Si l’occasion se présente, je serai très heureux d’y aller. Pour le moment, mon objectif principal est la Formule 1, mais s’il y a une opportunité, pourquoi pas ? »

Du côté de son équipier Carlos Sainz, fraîchement arrivé chez Ferrari, le focus reste clairement la F1 : « Pour ma part, c’est évidemment un projet très intéressant. C’est formidable qu’une marque comme Ferrari veuille essayer à nouveau d’aller au Mans. Je serai leur principal supporter et fan. Sur le plan de la conduite, nous avons beaucoup de travail à faire ici et je me concentre sur la Scuderia Ferrari Formule 1, et d’autres projets pour le moment ne sont pas dans mon esprit actuellement. Je vais suivre mais c’est encore un peu trop loin. »

L’arrivée de Ferrari en Hypercar coïncidera avec le 50e anniversaire de la dernière participation de Ferrari dans la catégorie reine au Mans. La Ferrari 312PB de Carlos Pace et Arturo Merzario avait pris la 2e place à 6 tours de la Matra MS670B victorieuse de Gérard Larrousse et Henri Pescarolo en 1973 (récit ICI).

Selon Mattia Binotto, patron de Ferrari F1, ce retour en Endurance n’est pas le résultat du nouveau plafond budgétaire introduit en F1 : « Non, ce n’est pas du tout une conséquence du règlement financier. Je pense que ce programme a été évalué du point de vue de la société et nous avons décidé, en tant que Ferrari, d’y participer. Vais-je en être responsable ? Je pense que nous devons comprendre que Ferrari est une entreprise unique, peu importe qui est en charge et qui est responsable. Non, je ne serai pas directement responsable moi-même. En tant que Scuderia Ferrari, nous sommes entièrement concentrés sur le programme F1, mais il ne fait aucun doute qu’en tant que F1, nous pouvons soutenir avec un certain savoir-faire, une expertise. Nous le ferons, car nous sommes une entreprise unique. »