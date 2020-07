Felipe Nasr, positif au Covid 19, ne sera pas à Daytona

Coup dur pour Action Express Racing. Alors que les premiers essais de la première manche post pandémie auront lieu ce soir, l’un des deux pilotes, Felipe Nasr, de la Cadillac DPi-V.R. #31 de Whelen Engineering ne sera pas présent.

En effet, le champion IMSA 2018 manquera l’IMSA WeatherTech 240 à Daytona après avoir été testé positif au coronavirus. Il va maintenant rentrer chez lui à Miami pour être mis en quarantaine suite au résultat du test.

Gabby Chaves, ancien pilote d’IndyCar, a été appelé pour remplacer le brésilien à Daytona. Il est connu de l’équipe Action Express pour avoir piloté l’une des Cadillac DPi lors des 6 Heures de Watkins Glen et de Petit Le Mans 2018. Il fera équipe avec Pipo Derani.

“Nous tous, chez Action Express, avons été stupéfaits lorsque nous avons appris que notre ami, Felipe Nasr, avait été testé positif au COVID-19 jeudi,” a déclaré Gary Nelson, le parton de l’équipe. “Cela va certainement nous manquer de ne pas l’avoir en course samedi à Daytona, mais plus important encore, il est un grand ami pour nous tous et nous savons qu’il se battra pour vaincre ce virus de la même manière qu’il se bat pour gagner des trophées sur la piste. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Nous avons pris la décision rapide de faire venir Gabby Chaves, qui connaît bien notre équipe, pour l’associer à Pipo Derani ce week-end. Nous préparerons Felipe pour qu’il puisse nous rejoindre à Sebring dans 15 jours”.