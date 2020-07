Felipe Nasr : “Cette victoire est un tel cadeau !”

Felipe Nasr a remporté, avec son coéquipier Pipo Derani, le Grand Prix Cadillac de Sebring samedi dernier. Une victoire dans un contexte difficile particulièrement pour Nasr qui a contracté la COVID-19 deux jours avant le meeting de Daytona 240. Bien qu’il ne présentait que des symptômes “très mineurs”, le champion IMSA 2018 DPi a été officiellement autorisé à courir seulement vendredi après avoir obtenu deux résultats négatifs au test de dépistage du coronavirus. Pas facile alors de se plonger dans un meeting de course…

Pour ce retour, le duo brésilien a signé une victoire éclatante et sans contestation au volant de la Cadillac DPi-V.R. #31 d’Action Express Racing. “J’ai vraiment vécu beaucoup de choses ces derniers jours”, a déclaré Felipe Nasr. “J’étais frustré, mais c’était quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. Ma première intention était de protéger l’équipe. C’était difficile de rater Daytona 240, mais je dois remercier l’équipe d’Action Express Racing, nos partenaires, Whelen, tous ceux qui m’ont soutenu. Je ne pouvais pas rêver à une meilleure manière de revenir en IMSA. Etre sur la plus haute marche du podium, être capable de remporter cette course est un tel cadeau. Je ne peux pas le décrire”.

Les deux hommes ont mené 79 des 83 tours de la course samedi. Ils n’ont laissé que des miettes à leurs adversaires. Le duo n’est donc pas rouillé après plus de cinq mois hors du cockpit. Felipe Nasr a déclaré qu’il “ne ressentait pas du tout de différence. Tout ce que j’avais à faire était de réaliser mes premiers tours de piste pour me remettre dans le bain. C’est comme le vélo, on ne peut pas l’oublier. Dès le premier jour, nous avons pris la piste, c’était tout simplement génial de repiloter la voiture. Je me suis senti bien tout au long du week-end, à chaque fois que je suis monté dans la voiture. Je peux dire que je suis de retour. Je remercie toutes les personnes qui m’ont envoyé des messages de soutien pendant cette période difficile ! “

Sebring 2020 marque la quatrième victoire de Pipo Derani en cinq tentatives sur le circuit de Floride. “Je pense que cet endroit m’aime bien”, a-t-il déclaré. “C’était une journée fantastique pour nous. Nous avons eu notre dernière victoire l’année dernière à Petit Le Mans, et ne pas gagner ces deux courses à Daytona n’était pas ce à quoi cette équipe s’attendait. J’aime vraiment cet endroit. C’est fantastique quand vous pouvez piloter une auto avec la configuration que nous avions aujourd’hui… J’ai eu de la chance avec le trafic. Il semble que je dépasse au bon endroit tout en économisant du carburant. C’était un de ces jours où tout fonctionne parfaitement pour nous. Nous avons eu une voiture fantastique sur ce meeting. Nous l’avons prouvé depuis le FP2 jusqu’à la victoire avec 30 secondes d’avance…”