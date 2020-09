Expo Porsche 917 : N’y allez pas, courez-y !

Un scandale ! Aller voir l’exposition consacrée à Porsche au Musée des 24 Heures du Mans avec un iPhone en guise d’appareil photo est une honte à l’exposition tellement elle vaut le détour. Après un focus sur le film ‘Le Mans 66’, le Musée se met à l’heure Porsche 917.

Fabrice Bourrigaud, qui défend les intérêts du Musée, et son équipe ont mis en place une exposition cinq étoiles.

La Porsche 917/001 vous accueille et ce châssis iconique vous permet de vous mettre dans le bain de l’histoire de la 917. Restaurée dans sa livrée d’origine en 2019 par le Musée Porsche, la 917/001 n’a pas participé à une seule course. Un peu plus loin, le châssis tubulaire 917/10-005 montre les entrailles de la bête.

Que dire de la 917 LH (917-045) qui appartient à l’ACO ? En accord avec Porsche, cette 917 LH a été restaurée cette année pour lui redonner sa livrée Gulf d’origine. Le travail des restaurateurs a permis de retrouver sous la livrée Martini la peinture authentique Gulf. Tout a été reproduit à, l’identique, même le sticker Gulf collé de travers sur l’aile arrière gauche comme sur la voiture de 1969.

Une Porsche 917 Spyder ayant roulé en Can-Am trône devant la 917 LH. Le modèle exposé est celui qui a permis le développement du moteur 16 cylindres 6,5 litres développant 800 chevaux.

Une animation mettant en avant la Porsche 917 KH “Comte Rossi” (917-030) montre qu’une 917 peut rouler sur la route.

Vous pourrez admirer également une Porsche 917 KH (917-053) qui a remporté les 24 Heures du Mans 1971, sans oublier la 917 KH châssis 917-015 qui s’est imposée aux 1000 km de Spa 1971.

Le Musée des 24 Heures du Mans est ouvert tout le week-end avec un tarif préférentiel à l’occasion des Journées du Patrimoine. L’exposition est visible jusqu’au 10 janvier 2021.

Endurance-Info espère vous faire un nouvel article sur l’exposition Porsche 917 sous peu avec de ‘vraies’ images.