EventCheck prépare le monde d’après…

Le monde d’après bouleverse les codes dans la vie quotidienne. C’est également le cas dans les compétitions automobiles où la peur de voir des cas positifs au Covid-19 sont la hantise de tous les promoteurs. Entre le huis clos requis, le port du masque obligatoire et le croisement des personnes limité le plus possible, tout le monde y va de son protocole sanitaire. Parmi les promoteurs les plus en vogue sur le sujet, SRO America fait figure de bon élève grâce à la mise en place d’un suivi des contacts innovant et une accréditation virtuelle disponible via une application mobile. (In English)

EventCheck a testé le système lors de l’événement précédent du Virginia International Raceway. Clark Cambern, fondateur d’Apex, et Anthony Markwort, son partenaire commercial, ont imaginé une application qui se développe au-delà du sport auto. L’application, associée à un identifiant SmartID compatible Bluetooth, permet l’enregistrement sans contact, le passage des contrôles de sécurité, le respect de la distanciation sociale et le traçage anonyme des contacts présents dans le paddock. L’objectif est simple : prévenir au maximum les cas de Covid-19. Le travail sur cette application a débuté en mars dernier à COTA lors du premier rendez-vous GT World Challenge America. Cambern gère la production télévisée du championnat SRO.

« Nous avons eu notre événement de COTA et les choses ont commencé à devenir un peu étranges dans le monde », a déclaré Clark Cambern à Sportscar365. « Nous avons entendu dire que South by Southwest (festival de musique à Austin, ndlr) avait été annulé cette semaine-là et le MotoGP en faisait de même. Dès que je suis rentré à la maison, je me suis dit : “tu dois réfléchir à la manière dont nous pouvons continuer à faire travailler tout le monde”. Nous ne sommes pas un sport d’équipe, mais la réalité est que nous avons entre 1000 et 2000 personnes sur site lors d’un événement, même sans fans. Il y a un besoin de montrer aux autorités gouvernementales, aux circuits et aux assureurs que nous sommes responsables. »

C’est alors que Cambern et Markwort ont planché sur une application qui a été testée au VIR pour les appareils Android. L’un des axes de développement a été la confidentialité, ce qui est une raison d’avoir choisi Android et non le système Apple API.

Le téléphone sert de récepteur pour enregistrer les données d’une personne dès qu’elle entre en contact étroit avec une autre personne qui ne figure pas dans sa cellule préalablement enregistrée. Les développeurs ont précisé que SRO America n’avait pas accès aux données qui sont stockées dans une base de données AWS sécurisée.

« Nous voulons garder tout le monde dans la course en fournissant une solution axée sur la protection de la vie privée des gens », a expliqué Markwort. « C’est quelque chose d’important pour nous. Comment pouvons-nous proposer un produit qui répond à toutes les exigences tout en préservant la confidentialité des informations personnelles des utilisateurs ? »

Il n’est pas question que le système fonctionne en dehors du meeting. La base de données est déconnectée une fois le week-end de course terminé. Les utilisateurs peuvent toutefois conserver le SmartID avec eux entre les meetings. Il est prévu que les utilisateurs de la marque à la pomme puissent disposer de l’application, certainement dès le mois prochain à Sonoma.

Les développeurs comptent bien aller plus loin, même en dehors du sport automobile. « Notre objectif à long terme, au-delà du Covid-19, est de développer un système qui aborde certains des problèmes que nous avons constatés à la fois dans les courses et d’autres types d’événements pour un long moment », précise Cambern. « Nous voulons vraiment y arriver et je pense que SRO est un excellent partenaire pour développer ces modules. Ce sont des gens vraiment formidables avec qui travailler et nous avons une relation de longue date. La course est un très bon banc d’essai pour beaucoup de choses. Sur le plan logistique, c’est beaucoup plus difficile que n’importe quel événement sur la terre. Cela nous permet de tester et de développer un grand nombre de ces systèmes avant de les déployer vraiment efficacement sur d’autres marchés. »