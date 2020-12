Evens Stievenart en route vers la Race Across America en solo

Deux jours après l’arrivée des 24 Heures du Mans 2021, Evens Stievenart va se lancer dans un défi qui va l’emmener bien au-delà d’une course de 24 heures. Le 15 juin prochain, ce français touche-à-tout émigré en Californie va disputer en solo la Race Across America.

Son objectif : partir de Californie en vélo pour rejoindre Annapolis dans le Maryland en traversant 12 états en solo. Au programme, près de 5000 km avec 53 340 mètres de dénivelé positif, soit six fois l’Everest. Cette course a vu le jour en 1982 où quatre cyclistes ont décidé de partir de la jetée de Santa Monica pour rejoindre l’Empire State Building à New York. Cette idée saugrenue est devenue au fil du temps la course d’ultracyclisme la plus dure au monde.

Photo : Facebook Evens Stievenart

Âgé de 38 ans, il les aura le mois prochain, Evens Stievenart est une bête de sport. En 2003, il débute en Trophée Andros sur une Nissan Micra. Il y a deux ans, il dispute Le Mans Classic sur une Porsche 917. Si les voitures de courses ont rythmé sa vie, son truc à lui c’est le vélo. En 2016, il remporte les 24H Vélo dans la catégorie solo sur le Circuit Bugatti du Mans en parcourant 853 km. Bis repetita l’année suivante, cette fois en bouclant 950 km. Evens Stievenart a aussi remporté les 24 Heures de Sebring 2018.

L’année 2019 est l’année de la Race Across America qu’il dispute à deux avec son compère Jean-Luc Perez, professeur dans la vie de tous les jours. A eux deux, ils bouclent les 4960 km en 6 jours, 10 heures et 39 minutes, le tout à 31,76 km/h de moyenne. Là, on est loin d’une séance Zwift quotidienne.

Jean-Luc Perez et Evens Stievenart à l’arrivée de la Race Across America 2019

Avec la Race Across America en solo, on parle d’être sur le vélo 20 à 22h par jour. Les participants peuvent participer en solo, à 2, 4 ou 8 personnes. Evens Stievenart a décidé de s’attaquer à cette course d’endurance en solo en juin 2021, ce qui devrait lui prendre entre 7 et 9 jours. Environ 100 cyclistes affutés venant du monde entier vont prendre part à cette folle chevauchée en solo. Le cycliste pourra s’appuyer sur une équipe qui va le suivre durant l’épreuve. Le Tour de France compte 21 étapes, la Race Across America en compte une seule : arriver le plus vite possible dans le Maryland.

Pour cela, Evens Stievenart, qui revient d’une blessure après avoir été renversé par une voiture à l’entraînement qui lui a valu une semaine d’hôpital, va enfourcher son vélo pour 30 à 40 heures par semaine et s’enquiller des week-ends de 900 km. Respect !

On ne vous a pas tout dit car dans la famille Stievenart, il y a Steve, le frère. Lui, sont truc c’est la natation. Après avoir traversé la Manche à la nage, il s’est mis en tête de nager autour de Manhattan en passant sous les 20 ponts. Un exercice simple, me direz-vous ? Il lui a fallu 7h55. On parle de 46 km de nage…