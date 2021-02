Et maintenant, le British Pack pour Assetto Corsa Competizione !

Depuis son lancement en 2019, la simulation automobile Assetto Corsa Competizione est devenue l’une des références dans son domaine. Par son statut de jeu officiel du GT World Challenge Europe, par son réalisme, la qualité de ses graphismes et de sa bande son, le jeu développé par les Italiens de Kunos Simulazioni a séduit des dizaines de milliers d’utilisateurs en moins de deux ans. Et ce n’est pas fini !

Après avoir sorti un pack Intercontinental GT Challenge (avec Suzuka, Bathurst, Laguna Seca et Kyalami), un pack GT4 reprenant les voitures du GT4 Europe puis un DLC sur la saison 2020 du GT World Challenge Europe (avec la nouvelle Ferrari 488 GT3 Evo, la nouvelle Mercedes AMG GT3 Evo et l’Autodromo Enzo et Dino Ferrari d’Imola), les développeurs ont lancé cette semaine le British Pack. Disponible sur Steam depuis ce mercredi pour les utilisateurs de PC, il sera aussi proposé aux joueurs sur consoles (PlayStation et Xbox) dans les prochaines semaines.

Il n’est pas exagéré de dire que ce DLC British GT , qui est donc un ajout au jeu initial, était particulièrement attendu. Bien sûr, les fans du British GT seront ravis de retrouver les décos (40) et les pilotes (70) de la saison 2019. Certains regretteront que la Jaguar F-Type SVR GT4 et la Ford Mustang GT4 manquent à l’appel, mais on rappellera tout simplement qu’elles n’avaient pas participé à la compétition européenne en 2019. Or, c’est celle-ci qui a servi de base au développement des onze modèles intégrés au pack GT4.

Plus encore que les décos et les pilotes, ce sont surtout les trois nouveaux circuits qui ont aiguisé l’impatience des amateurs de simulation automobile. En intégrant Donington Park, Snetterton et Oulton Park, les dirigeants de Kunos Simulazioni étaient sûrs de faire mouche ! Sans surprise, le rendu de ces tracés typiquement « British » est une merveille tant le charme des circuits anglais est sans égal. Ici, les dégagements asphaltés sont rares et il vaut mieux éviter de mettre une roue dans le gazon… Vallonné et toujours aussi plaisant avec une première partie très rapide, Donington Park est celui qui se rapproche le plus des standards européens. Par contre, Snetterton et Oulton Park sont tout à fait atypiques et constitueront de nouveaux défis pour les Simracers – ou les joueurs occasionnels ! – d’ Assetto Corsa Competizione. Le British Pack est vendu sur Steam au prix de 12,99 euros.