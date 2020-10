Et de six pour Scott Dixon !

On n’arrête décidemment plus Scott Dixon en cette saison 2020 ! Après les 24 Heures de Daytona (ses troisièmes) et Petit Le Mans au volant de la Cadillac DPI #10 de Wayne Taylor Racing en IMSA, le pilote Chip Ganassi a remporté son 6e titre d’IndyCar Series hier soir au terme de l’ultime manche de la saison disputée dans les rues de St Petersburg (Floride). A l’issue d’une coure remportée par son adversaire au championnat Josef Newgarden, il a terminé sur la 3e marche du podium, suffisant pour coiffer la couronne.

Le Néo-Zélandais a déjà remporté le titre en 2003, 2008, 2013, 2015, et 2018 (et donc 2020) et n’est plus qu’à une longueur d’AJ Foyt, le recordman. L’homme, qui compte aussi quatre participations aux 24 Heures du Mans, toutes avec la Ford GT de Ford Chip Ganassi Team USA (un podium en 2016), va maintenant se concentrer sur son dernier objectif de l’année, les 12 Heures de Sebring où il retrouvera Ryan Briscoe et Renger van der Zande dans la Cadillac…