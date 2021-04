Essais Officiels, séance 1 : United Autosports se montre

Wayne Boyd a signé le meilleur temps de la première séance des Essais Officiels Michelin Le Mans Cup à Barcelone. A bord de sa Ligier JS P320 #23 United Autosports, il signe un temps de 1’40’’516

Les Ligier JS P320 #33de CD Sport, #71 de Team Virage, #69 de COOL Racing et #22 de United Autosports suivent. Les cinq premières autos sont en moins de 5 dixièmes. La première Duqueine M30-D08 est la #11 de WTM Powered by Phoenix, 11e

Julien Andlauer a été le plus vite des GT3 avec sa Porsche 911 GT3 R #2 de Pzoberer Zürichsee by TFT. Deux Ferrari 488 GT3 suivent, la #8 de Iron Lynx et la #51 d’AF Corse.

Comme en ELMS, il y a eu pas mal de drapeaux rouges, on compte quatre ce matin.

Deuxième séance cet après-midi.