Essais 24H Spa : la der pour AKKA-ASP, le meilleur temps pour GPX Racing

La cinquième et dernière séance d’essais officiels des Total 24 Heures de Spa est tombée dans l’escarcelle de la Mercedes-AMG GT3/AKKA-ASP Team de Raffaele Marciello, Felipe Fraga et Timur Boguslavskiy en 2:19.318. La #88 a devancé deux Porsche 911 GT3-R/GPX Racing, la #12 devant la #41.

Audi Sport Team WRT #30 et Tech 1 Racing complètent le top 5.

Sur les deux journées de roulage, la Porsche 911 GT3-R/GPX Racing de Patrick Pilet, Mathieu Jaminet et Matt Campbell avec un meilleur chrono de 2:18.337. La BMW M6 GT3/Boutsen Ginion Racing a concédé 592 millièmes. On trouve ensuite la Ferrari/SMP Racing, la Lexus RC F GT3/Tech 1 Racing et la Porsche 911 GT3-R/GPX Racing #41.

Les chronos de la séance sont ici

Les chronos cumulés sont ici