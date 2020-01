Equipages inchangés pour Audi Sport en 2020

Alors que l’abandon du programme Aston Martin a quelque peu jeté le trouble sur la saison du DTM, Audi AG a confirmé les équipages des RS 5 DTM pour 2020. Audi a remporté en 2019 les titres constructeurs et pilotes (René Rast).

La marque aux quatre anneaux a appliqué à la lettre l’adage « on ne change pas une équipe qui gagne », Dieter Gass, le Patron d’Audi Motorsport reprenant la formule à son compte, puisque ce sont les six mêmes pilotes qu’en 2019 qui défendront ses couleurs. Il a ajouté : « De mon point de vue, nous avions en DTM, de loin, la meilleure équipe de pilotes l’année dernière. C’est pourquoi je suis très heureux que nous puissions continuer à compter sur les six mêmes hommes en 2020. »

Pour mémoire, ces pilotes sont : René Rast (champion DTM 2017 et 2019, 17 victoires), Jamie Green (17 victoires, 16ème saison en DTM), Mike Rockenfeller (champion DTM 2013, 6 victoires), Nico Müller (vice-champion DTM 2019), Robin Frijns et Loïc Duval.

La continuité entre les équipages 2019 et 2020 se retrouve également dans la composition des équipages des trois teams Audi Sport qui demeure inchangée : Audi Sport Abt Sportsline (Frijns/Müller), Audi Sport Phoenix (Duval/Rockenfeller) et Audi Sport Rosberg (Rast/Green)

Deux autres Audi DTM seront également en piste en 2020, les deux RS 5 DTM du Team WRT, avec deux nouveaux pilotes, deux jeunes qui seront des rookies de la série : Ed Jones, 24 ans (Emirats Arabes Unis) et Fabio Scherer, 20 ans (Suisse).

Les pilotes Audi prépareront la saison à venir aux Canaries, dans l’île de Lanzarote, avant les essais officiels, du 16 au 18 mars à Monza.