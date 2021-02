Equipage finalisé chez ARC Bratislava

On va enfin voir la nouvelle Ginetta LMP3 en compétition et on doit cette engagement à ARC Bratislava en Asian Le Mans Series.

Un châssis G61-LT-P3 roulera dès la semaine prochaine sur le Dubai Autodrome pour les deux premiers rendez-vous avant de prendre la direction de Yas Marina une semaine plus tard.

Miro Konopka sera bien entendu dans le baquet de la Ginetta avec à ses côtés Charlie Robertson, pilote officiel Ginetta. Le troisième homme sera Tom Cloet. Le Belge a roulé la saison dernière en LMP3 chez Mühlner Motorsport en Michelin Le Mans Cup.