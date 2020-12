Endurance-Pub, c’est parti !

On ne va pas vous sortir une page Facebook chaque mois mais nous avons décidé d’en créer une dernière. Nous avons plusieurs dizaines de milliers de documents de différentes époques et nous trouvons qu’il est dommage de ne pas les partager au plus grand nombre, d’où la création d’une page Endurance-Pub.

Endurance-Pub a pour vocation de mettre en ligne des publicités de toutes les périodes. On ne se limitera pas à l’Endurance même si on essaiera de rester dans le cadre sportif de l’automobile.

Certaines publicités vous rappelleront des souvenirs, d’autres seront peut-être nouvelles pour vous. Endurance-Pub va donc remonter le temps. Des vidéos publicitaires seront aussi diffusées.

