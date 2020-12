Endurance-Info prépare le futur !

Endurance-Info vous informe sans interruption quotidiennement depuis 2006. Le média a grandi au fil des années, des saisons et des championnats. Comme pour beaucoup, 2020 n’a pas été l’année la plus facile mais ce n’est pas pour autant qu’il ne faut pas regarder vers l’avant.

La version actuelle d’Endurance-Info est arrivée au bout du bout avec de plus en plus de soucis techniques. Après une très longue réflexion, nous avons décidé de repartir d’une feuille blanche pour mieux vous informer via une nouvelle plateforme. Cela va demander un peu de temps et des moyens financiers conséquents. Comme dans toute compétition, il faut partir dès le drapeau vert et pour nous, le ‘green green green’ est pour 2021 (en cours d’année). On espère qu’il n’y aura pas de slow zone ou de drapeau rouge.

Durant cette période de transition, Endurance-Info va continuer à vous informer tous les jours. Nous avons mis de côté depuis plusieurs semaines les articles réservés aux abonnés pour éviter les problèmes techniques. Ceux qui sont abonnés avant le 31 décembre 2020 seront systématiquement prolongés une fois la nouvelle plateforme en place. L’application mobile, qui demanderait à recevoir un kit évo, va disparaître temporairement. Pour vous connecter à Endurance-Info depuis un mobile, il faudra donc passer par votre navigateur où tous les menus sont disponibles sur une version mobile adaptée.

Endurance-Info va appliquer la même recette qu’une équipe de course : trouver des partenaires, réunir les budgets, monter le programme et prendre le départ et voir l’arrivée.

On terminera par de vifs remerciements à nos partenaires et aux promoteurs qui nous soutiennent, sans qui nous ne serions plus là aujourd’hui. Bien entendu, merci à vous lectrices et lecteurs de nous suivre et surtout de suivre la discipline Endurance qui a un bon coup à jouer dans les prochaines années. Endurance-Info est au travail pour être conforme au règlement 2021.

Pour tout renseignement sur Endurance-Info et si vous avez des souhaits pour la nouvelle plateforme, n’hésitez pas : lm@endurance-info.com