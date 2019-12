Endurance-Info passe en mode ‘nos entretiens intimes’ pour les fêtes

Avec les fêtes de fin d’année, l’actu de l’endurance risque bien de se faire plus calme avec moins d’infos.

Endurance-Info va donc profiter de cette fin d’année pour proposer aux titulaires d’un pack Bronze, Silver ou Gold des entretiens avec différents pilotes. On a déjà commencé avec Christopher Campbell puis Patrick Bourdais en trois parties.

La suite passera par un très long entretien en toute franchise et sans concession avec Christophe Bouchut en cinq parties. Il y aura également Nico Prost (trois parties) qui est revenu avec nous sur son enfance en famille et ses débuts en sport auto. Eric Hélary a lui aussi répondu à nos questions (deux parties) sans le moindre filtre. Nicolas Schatz en a fait de même et vous verrez que le septuple Champion de France de la Montagne a un parcours atypique qui l’a emmené jusqu’en LMP3 et GT4.

On va profiter des fêtes pour lancer une nouvelle rubrique qui prend le nom de ‘Que sont-ils devenus ?’ Ils étaient pilotes et ils ont quitté les circuits pour un autre métier. Le premier volet est consacré à Andrea Barlesi, passé du pilotage d’une LMP2 à celui d’un Airbus chez EasyJet.

Le passage à 2020 va nous faire regarder dans le rétroviseur. On compile actuellement 50 000 articles parus sur Endurance-Info depuis 2009 pour vous en tirer une sélection. Que faut-il retenir de la période 2009/2019 ? On n’oubliera pas de revenir sur le flop de la décennie qui vous serez certainement d’accord avec nous reste la Nissan LMP1.

On profite des fêtes pour remercier tous ceux qui ont souscrit un pack Endurance-Info (Bronze, Silver, Gold). Pour 9 euros/an, vous avez accès à l’intégralité des articles. L’argent récolté sert entièrement à poursuivre l’aventure. Endurance-Info était déjà là en 2009 et on espère bien répondre présent encore en 2029…