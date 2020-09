Endurance-Info passe en mode 24 Heures du Mans

On ne vous apprendra rien en vous disant que les 24 Heures du Mans 2020 vont être spéciales. La situation sanitaire actuelle fait que l’événement va se dérouler à huis clos. Endurance-Info doit aussi s’adapter avec un contenu qui sera forcément différent des années passées. Il ne sera pas possible d’approcher les acteurs mais ce n’est pas pour autant que la couverture sera de moins bonne qualité.

Vous êtes de plus en plus nombreux à avoir souscrit un abonnement Bronze (9 euros/an) ou Platinum (29 euros/an) et on ne peut que vous remercier une fois de plus car cela aide grandement à la continuité du média en plus de nos partenaires habituels.

Endurance-Info va donc tout faire pour vous choyer même si cela ne remplacera pas le fait de ne pas pouvoir être sur place. L’actualité et le suivi de la course resteront bien entendu en accès gratuit.

Nous proposerons aux abonnés tout au long de la semaine des interviews, des entretiens avec des pilotes, des teams managers, des anecdotes, des concours.

Restez au contact…