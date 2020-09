En 2011, la Blancpain Endurance Series était à Magny-Cours

Il faut remonter à 2011 pour trouver trace d’un championnat GT3 labellisé SRO Motorsports Group sur le circuit de Magny-Cours. A cette époque, la Blancpain Endurance Series en était à sa première saison.

Le 27 août 2011, 38 GT (GT3 et GT4) prenaient le départ d’une course de trois heures à 18h15. La victoire allait revenir à la BMW Z4 GT3/Marc VDS Racing de Maxime Martin, Markus Palttala et Bas Leinders. Le trio de la BMW s’imposait sur le fil face à la Porsche/Autorlando. On retrouvait cinq marques différentes dans le top 5 : BMW, Porsche, Audi (WRT), Ferrari (Vita4One), Aston Martin (Hexis Racing).

Trois équipes qui roulent ce week-end en GT World Challenge Europe Powered by AWS étaient déjà là en 2011 : WRT, AKKA-ASP, AF Corse.

Pour ceux qui ont de la mémoire, c’est à Magny-Cours que la Nissan GT-R GT3 NISMO a fait ses premiers pas dans le championnat avec Westbrook/Brabham (JRM).

Un seul pilote était déjà là en GT3 en 2011 : Louis Machiels. Le Belge, qui roule ce week-end sur une Ferrari 488 GT3/AF Corse, pilotait une Ferrari 45! Italia GT3 de Vita4One Racing, la structure de Michael Bartels.

En revanche, on retrouve plusieurs pilotes en Championnat de France FFSA GT qui étaient en piste sur une GT3 en 2011 : Gilles Vannelet (Aston Martin DBRS9/Hexis Racing), Julien Piguet (Lamborghini Gallardo/Autovitesse), Jean-Luc Beaubelique (Ferrari 458 Italia GT3/SOFREV-ASP), Eric Clément (Porsche 997 GT3-R/SMG), Greg Guilvert et Fabien Michal (Lamborghini Gallardo/Ruffier Racing). Lorenz Frey, patron de Emil Frey Racing, roulait sur une Lotus Evora GT4 alignée par Lotus Driving Academy.