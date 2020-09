Elton Julian (DragonSpeed) : “2020 est une année folle”

DragonSpeed fait partie des quelques équipes américaines à prendre part aux 24 Heures du Mans cette année. Le team dirigé par Elton Julian fait rouler une paire d’ORECA 07. Juan Pablo Montoya, Timothé Buret et Memo Rojas se partagent le volant d’une des deux LMP2, la seconde étant confiée à Renger van der Zande, Henrik Hedman et Ben Hanley.

Elton Julian, patron de la structure américaine, retrouve la France pour la première fois depuis plusieurs mois, comme il l’a confié à Endurance-Info : “Cela fait huit mois que je n’avais plus remis les pieds en Europe. La situation sanitaire a fait que ma famille et moi étions aux Etats-Unis. C’est bon d’être de retour en France et principalement ici au Mans.”

Cette saison, DragonSpeed fait face à plusieurs programmes avec l’European Le Mans Series, les courses longues en IMSA et l’IndyCar. “L’équipe technique est la même pour le LMP2 et l’IndyCar”, tient à rappeler Elton Julian. “Elle n’avait jamais touché une monoplace auparavant mais tout s’est parfaitement bien roulé.” Ben Hanley s’est classé 23e à Indianapolis à deux tours de Takuma Sato, vainqueur de l’épreuve.

“Pour DragonSpeed, 2020 est une année folle”, sourit Elton Julian. “Nous devons composer avec la situation sanitaire, ce qui n’est pas simple. Même si la période que l’on traverse est compliquée, il y aura toujours de la compétition automobile. Certes, les modalités vont changer mais les gens veulent rouler. Ce n’est pas pour rien qu’il y a beaucoup de pilotes Am en piste. Nous sommes en LMP2 depuis 2016 mais combien d’équipes arrivent à durer dans le temps ? Quand on voit que le LMP2 est moins cher que le GTD, il y a quelque chose qui ne va pas.”

Comme ses adversaires, DragonSpeed tient à continuer à rouler : “Je ne sais pas où l’avenir va nous emmener. On tient à montrer qu’on peut toujours faire mieux et bien entendu l’objectif est d’avoir le soutien d’un constructeur.”

Pour la petite histoire, DragonSpeed utilise un autre châssis que celui de l’ELMS. C’est d’ailleurs le troisième châssis différent en trois courses.