Une liste de 43 engagés pour l’European Le Mans Series 2021

On l’attendait ! La liste des engagés en European Le Mans Series vient de sortir. Et l’annonce cette année montre un plateau tout simplement impressionnant avec 43 concurrents engagés dans les trois catégories se disputeront les titres ELMS sur six des circuits les plus exigeants d’Europe.

16 engagés LMP2 : le plateau international le plus important – hors 24 Heures du Mans – dans cette catégorie.

17 engagés LMP3 : le plus grand nombre de concurrents en ELMS dans cette classe depuis 2018.

10 engagés LMGTE : pour la première fois depuis 2014, le plateau atteindra la barre des 10 concurrents.

Les engagés ELMS 2021 en chiffres clés

43 voitures et 31 équipes représentant 12 nations : Belgique (1), Suisse (4), Allemagne (2), France (9), Grande-Bretagne (11), Italie (6), Luxembourg (2), Pologne (3), Portugal (1), Russie (2), Turquie (1) et Etats-Unis (1).

Pour la première fois, un manufacturier de pneumatiques unique pour chacune des trois catégories : Goodyear (LMP2 et LMGTE) et Michelin (LMP3).

Racing Team Turkey, toute première équipe turque en LMP2 qui fera ses débuts.

Quinze champions ELMS, actuels ou passés, seront présents en 2021. Parmi eux, les champions en titre LMP2 (Phil Hanson / United Autosports), LMP3 (Wayne Boyd et Rob Wheldon / United Autosports) et LMGTE (Christian Ried / Proton Competition).

Pierre Fillon, Président de l’Automobile Club de l’Ouest : « Cette année encore, la liste des engagés en European Le Mans Series a fière allure. Les 6 manches programmées cette saison s’annoncent passionnantes et le spectacle sera au rendez-vous. Dans un contexte délicat, cette grille dense souligne tout l’attrait de l’Endurance et démontre que nos règlements apportent une solution bien réelle pour nos concurrents. »

Frédéric Lequien, Directeur Général de l’European Le Mans Series : « L’European Le Mans Series est devenu l’exemple à suivre pour tous les championnats d’endurance continentaux. Il ne s’agit pas seulement de l’importance de la grille 2021, dense et diversifiée mais également du haut niveau des équipages et des écuries engagés. Ceci rend extrêmement difficile le défi de devenir champion European Le Mans Series. Et pour ceux qui y parviendront, le titre n’en sera que plus beau. Enfin, ce plateau résulte du succès de la pyramide de l’Endurance qui permet d’atteindre à terme, le Championnat du Monde d’Endurance de la FIA (WEC) et les 24 Heures du Mans. »

La LISTE est ICI