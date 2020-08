ELMS, Spa, Qualifs : Albuquerque signe la pole position, United Autosports le doublé !

Qui arrêtera United Autosports ce week-end ? Telle est la question que doivent se poser en ce moment tous les concurrents de LMP2 (voire de LMP3) après cette nouvelle démonstration chronométrée. Après les meilleurs temps en Libres 1 et 2, United Autosports signe le doublé grâce à Filipe Albuquerque (ORECA 07 #22) en 2:03.298 et le très bon Job van Uitert (ORECA 07 #32). Le Portugais a signé le meilleur temps en milieu de séance. Mieux, il s’est permis de l’améliorer dans son dernier tour reléguant tout le monde à plus de 5 dixièmes. Mikkel Jensen a réussi à hisser son Aurus 01 #26 G-Drive Racing en 3e place à plus de 5 dixièmes.

L’ORECA 07 #30 de Duqueine Team confirme aussi sa bonne forme grâce à Konstantin Tereschenko. Le Russe échoue à 0.530 seconde de la pole. Le Top 5 est complété par Jota avec Anthony Davidson au volant de l’ORECA 07 #38. Pas facile d’être une écurie WEC au milieu de ce peloton ELMS !

United Autosports n’a rien laissé en LMP3 non plus. La Ligier JS P320 #2 de Wayne Boyd a plus que dominé la séance et a relégué son plus proche rival à plus de 8 dixièmes (!), la Duqueine M30 – D08 #4 de DKR Engineering de Laurents Hörr. Le Français, David Droux, est 3e sur sa Ligier JS P320 #8 de RealTeam Racing (1.606 sec).

@United Autosports

Le pilote officiel Porsche, Richard Lietz, a encore une fois montré toute l’étendue de son talent à Spa. Il signe le temps de référence en GTE en 2:17.778 avec la Porsche 911 RSR #93 de Proton Compétition. Il devance deux Ferrari 488 GTE : la #74 de Kessel Racing (David Perel) et la #60 de Iron Lynx (Andrea Piccini). L’Aston Martin Vantage #98 n’a effectué qu’un seul tour chrono, Augusto Farfus signant le 4e temps de la session. Six GTE se tiennent en moins d’une seconde ! A noter que Red River Sport (Ferrari 488 GTE #62) n’a pas pris part à ces qualifications suite à son forfait…

La grille de départ est maintenant bien établie. Place à la course dont le départ sera donné demain à 11 heures…